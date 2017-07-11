Накануне выборов в самоуправление предыдущий созыв Даугавпилсской думы под руководством Яниса Лачплесиса приобрели в собственность самоуправления несколько объектов недвижимости, в числе которых полуразрушенный Стропской бассейн с прилегающими строениями, пороховой склад в Крепости и трансформаторная будка. Как выяснилось, ни на один из этих объектов у предыдущего руководства думы не было стратегического плана по использованию, более того, при покупке части недвижимости не были проведены расчеты, призванные дать понять - в какую сумму может обойтись приведение в порядок той или иной собственности.

Как пояснил первый вице-мэр Рихард Эйгим, целесообразность данных покупок за счет городского бюджета еще следует оценить. Однако, говоря о покупке в Стропах, вице-мэр уже сейчас дал свою оценку.



- Объект в Стропах предыдущая дума купила у частного лица за 130 тысяч. В число приобретенной недвижимости входит и здание бывшей гостиницы "Paparde". Мы выезжали и осматривали этот объект. Он уже пришел в непригодное для эксплуатации состояние. Более того, оказывается, предыдущей думой уже были запланированы средства в размере 90 тысяч евро на снос этой гостиницы. Теперь давайте посчитает - во что нам обойдется этот объект? За 130 тысяч город это купил, теперь за 90 тысяч мы все это будем сносить. А гостиницу нужно сносить, потому что то, что там творится - это хуже, чем мусорная свалка. Что касается самого бассейна - сейчас стоит вопрос - либо демонтировать чашу бассейна, либо строить новый. Конечно, все говорят о том, что легче построить новый, чем демонтировать старый. При этом, чтобы демонтировать старый - опять нужны финансовые вливания. Получается, что этот объект у нас станет золотым, и строительство бассейна нам обойдется не в 130 тысяч, как прошлая дума купила у частника, а уже в 250 тысяч, - пояснил Рихард Эйгим.