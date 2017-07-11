Сегодня на пресс-конференции был поднят вопрос ремонта муниципального жилья. Как ранее уже заявлял первый вице-мэр Р. Эйгим, у города есть несколько объектов.

Это 9-этажный дом в Ругелях, где насчитывается 100 квартир, дом на ул. Цесу и бывшее общежитие на ул. 18 Новембра.



Сегодня состоялась встреча, на которой решался вопрос - с какого объекта можно будет начать ремонтные работы. Подробности встречи и принятых решений станут известны в ближайшее время.



- Сейчас стоит вопрос о том, как можно быстро найти финансирование",- сказал первый вице-мэр. Он также уточнил, что руководство думы будет стараться отремонтировать квартиры с меньшими затратами. Напомним, что в резервный фонд города на непредвиденные расходы прежнее руководство города оставило практически пустым.