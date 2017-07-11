Завершился конкурс на должность руководителя аэропорта в Даугавпилсе. Всего было подано 6 заявок от претендентов. Как пояснило новое руководство думы в ходе пресс-конференции, экс-мэра Яниса Лачплесиса среди желающих возглавить Даугавпилсский аэропорт - нет, как нет и ни одного претендента из числа членов Латгальской партии.

Как стало известно, на должность претендуют: Николай Ефимов, Евгений Крюков, Ивар Сармулис, Юрис Вуцанс, Валдис Узулиньш, Виктор Тимук.



Напомним, что председатель гордумы А. Элксниньш предлагал занять данную вакансию своему оппоненту Я. Лачплесису, который в последнее время особенно громко кричал о восстановлении аэропорта, и выполнить свои предвыборные обещания на этот счет.



Однако, как мы видим, среди желающих заниматься этим вопросом, экс-мэра нет. Планирует ли вообще депутат Лачплесис работать на благо города, или просто занимать место народного избранника в думе, пока непонятно.