Даугавпилсскую думу посетила делегация социальных работников, психологов и психиатров. Специалисты прибыли в Даугавпилс из Турции, Австрии и Венгрии. Все они участвуют в совместном проекте.

В Даугавпилсе партнёром по сотрудничестве в этом проекте является психоневрологическая больница. Цель проекта в создании домашней интернет-странички, различных методических изданий, способных помочь семьям, в которых есть человек с зависимостью.



В Даугавпилсской думе с делегацией встретилась заместитель председателя Думы Ливия Янковска. Для гостей была подготовлена презентация об истории Даугавпилса, экономике, туризме, медицинской сфере – подготовка кадров, инфраструктура здравоохранения.



В ходе беседы с Ливией Янковской представители делегации говорили о положении дел в экономике Латвии и Даугавпилса, демографической ситуации, решении проблем безработицы и поддержке различных проектов из фондов ЕС.