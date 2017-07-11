15 – 16 июля в Даугавпилсской крепости состоится 3 международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург 1812», который посвящен бою между армией Наполеона и войском Российской империи у Динабургской крепости от июля 1812-го года.

15 июля, в субботу, в Даугавпилсской крепости, во дворе центра искусств Марка Ротко в 21:30 выступят гости фестиваля, музыкальная группа «Obscurus Orbis». Группа была основана в 2007 году музыкантами из Риги и Юрмалы. Участники группы, ранее вовлечённые в другие музыкальные проекты, познакомились, участвуя в разных мероприятиях со средневековой тематикой. Группа использует средневековые мелодии, которые исполняет при помощи таких древних музыкальных инструментов, как – волынки, дудочки, ирландские бузуки, барабаны и прочие инструменты.



«Obscurus Orbis» является единственной группой в Латвии, которая использует уникальный средневековый музыкальный инструмент – колёсную лиру. Так же группа проявила себя на различных тематических средневековых фестивалях в Финляндии, Литве, Польше, Эстонии и других странах.

Вход на концерт бесплатный.