Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш запросил у руководства "Даугавпилсского предприятия жилищно-коммунального хозяйства" предоставить информацию о хозяйственных вопросах жилого фонда, чтобы удостовериться в эффективной работе предприятия, рациональном и экономически выгодном использовании ресурсов:
- показатели нераспределённой воды;
- прозрачность определения, учёта и использования платы за обхозяйствование,
- мероприятия, которые проводятся для снижения и контроля долгов владельцев квартир;
- расходы и доходы в содержании и обхозяйствовании жилых домов;
- выполнение капитального ремонта;
- ситуация с жилыми домами, которые находятся в аварийном состоянии.
Дума, принимая во внимание актуальные вопросы, дала распоряжение подготовить план действий и возможные решения, сроки выполнения, необходимое финансирование и источники его получения.
Принимая во внимание, что председатель DDzKSU Евгений Оленов не находится на своём рабочем месте и в данный момент в отпуске, с целью укрепить потенциал в управлении и выполнении поставленных задач в DDzKSU восстановлена должность исполнительного директора. На должность была назначена Юлия Мамай, которая до этого работала на данном предприятии. В суде было доказано её незаконное увольнение.