Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш запросил у руководства "Даугавпилсского предприятия жилищно-коммунального хозяйства" предоставить информацию о хозяйственных вопросах жилого фонда, чтобы удостовериться в эффективной работе предприятия, рациональном и экономически выгодном использовании ресурсов:

показатели нераспределённой воды;





прозрачность определения, учёта и использования платы за обхозяйствование,





мероприятия, которые проводятся для снижения и контроля долгов владельцев квартир;





расходы и доходы в содержании и обхозяйствовании жилых домов;





выполнение капитального ремонта;





ситуация с жилыми домами, которые находятся в аварийном состоянии.

