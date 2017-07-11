Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш запросил у руководства "Даугавпилсского предприятия жилищно-коммунального хозяйства" предоставить информацию о хозяйственных вопросах жилого фонда, чтобы удостовериться в эффективной работе предприятия, рациональном и экономически выгодном использовании ресурсов:

  • показатели нераспределённой воды;
  • прозрачность определения, учёта и использования платы за обхозяйствование,
  • мероприятия, которые проводятся для снижения и контроля долгов владельцев квартир;
  • расходы и доходы в содержании и обхозяйствовании жилых домов;
  • выполнение капитального ремонта;
  • ситуация с жилыми домами, которые находятся в аварийном состоянии.

Дума, принимая во внимание актуальные вопросы, дала распоряжение подготовить план действий и возможные решения, сроки выполнения, необходимое финансирование и источники его получения.

Принимая во внимание, что председатель DDzKSU Евгений Оленов не находится на своём рабочем месте и в данный момент в отпуске, с целью укрепить потенциал в управлении и выполнении поставленных задач в DDzKSU восстановлена должность исполнительного директора. На должность была назначена Юлия Мамай, которая до этого работала на данном предприятии. В суде было доказано её незаконное увольнение.