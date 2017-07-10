В ночь на субботу в 00.07 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) получили вызов в Науенскую волость Даугавпилсского края. Там впыхнул пожар на последнем этаже пятиэтажки.

Прибыв на место, пожарные констатировали, что в квартире горят диван и пол. Площадь возгорания 4 кв.м.



В пожаре пострадал мужчина лет 55, который до приезда пожарных сумел выбраться из квартиры. Он был передан в руки медиков скорой помощи. В 1.40 пожар был ликвидирован.