В тренерском штабе «Даугавпилса» прошли изменения. С 5 июля главным тренером команды назначен Виктор Мороз, который до этого работал в футбольной академии «Сконто».

36-летний Виктор Мороз провёл насыщенную карьеру игрока. С 2001 года игрок основы «Сконто», затем продолжал футбольный путь в Болгарии и на Кипре. Завершал карьеру в Латвии.



Отсчёт тренерского стажа начался в «Сконто», В. Мороз ассистировал Тамазу Пертии. После исключения «Сконто» из высшей лиги стал главным тренером команды. Сезон-2017 начал в «Сконто».