Месяц назад состоялись выборы, в результате которых в Даугавпилсе сменилась власть. В коалицию объединись партии "Согласие" и "Наша партия", прежний мэр и его сопартийцы остались в оппозиции. В течение последних двух недель горожане пристально наблюдают за началом работы нового состава думы.

За это короткое время новое руководство города взялось за многие наболевшие проблемы: это и городские теплосети с их договорами с частными фирмами (начата работа по оценке возвращения самоуправлению мощностей ТЭЦ), передается самоуправлению услуга по вывозу мусора от оскандалившейся частной фирмы Clean R, начата проверка в муниципальной полиции с тем, чтобы ввести изменения и в данной сфере, проведена встреча с представителями Даугавпилсской региональной больницы и определены направления работы с целью улучшения ситуации и решения проблем.



Вопросами спорта активно занимается первый вице-мэр Р. Эйгим. На данный момент изыскиваются возможности погашения долгов спидвейного клуба, которые на сегодняшний день составляют 260 тысяч евро, будет оказана финансовая помощь известному даугавпилсскому фигуристу Д. Васильеву, который готовится выступать на Олимпиаде. Позитивных изменений удалось добиться и в футболе - Даугавпилсу предложили построить футбольный стадион на 5000 мест, хотя при прежнем составе думы Федерация футбола грозилась вообще прервать сотрудничество с нашей думой.



Наблюдая за тем, как быстро и активно взялись за дело новоизбранные депутаты, большинство читателей нашего портала (64%) положительно оценивают начало работы нового созыва думы. Негативную оценку дали 24% респондентов, затруднились ответить, т.к. считают, что прошло еще слишком мало времени - 9%, а еще 2% респондентов не следит за событиями. Примечательно, что активной и плодотворной работы от оппозиции (прежнего мэра и его коллег) никто не ждет (0% читателей портала). Всего в опросе приняли участие 913 человек.





