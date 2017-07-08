Такого Даугавпилс не мог предвидеть: городской бюджет на непредвиденные расходы почти исчерпан. В начале года в нем было 700 тыс. евро, а на момент прихода к власти нового руководство думы - осталось всего 17 тыс. евро. Новое руководство города винит во всем бывшего градоначальника Яниса Лачплесиса.

Средства на непредвиденные расходы — неотъемлемая часть государственного и муниципального бюджета. Это своего рода подушка безопасности, которую в случае необходимости самоуправление может использовать. Например, на срочные нужды или на поддержку того или иного проекта. В этом году новому руководству думы Даугавпилса придется затянуть пояса потуже. Денег в резервном фонде почти не осталось.



По словам председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша, предыдущий градоначальник в резервном бюджете города оставил 17 000 евро. Для сравнения, в июне 2016 года остаток резервного фонда составлял 524 тыс. евро.



Новая власть уверена, что Латгальская партия, которая правила городом до июня, во главе с Лачплесисом — использовала основную сумму резервного бюджета на свою предвыборную кампанию, но и этим не ограничилось, — говорит новый мэр города Андрей Элксниньш.

«Предыдущее руководство городской думы до 3 июня и обретения полномочий нового созыва Думы потратила практически все 700 000 евро, оставив на счетах только в совокупности 17 000 евро. При этом определенная часть этих средств была потрачена после 3 июня, когда предыдущее руководство узнало, что оно уже не будет претендовать на должность председателя городской думы», - заявил Элксниньш.

Впрочем, документального подтверждения того, что предыдущее руководство основную сумму резервного бюджета потратило после выборов, нет.



В этом году резервные деньги начали тратить в марте и всего за третий месяц года было потрачено 400 тыс. евро, это больше половины всего резервного бюджета. 300 000 были выделены на увеличение основного капитала предприятия Daugavpils ūdens, которое оказалось недостаточно прибыльным. Для сравнения: в прошлом году за этот же период было потрачено всего 14 тысяч.



В апреле этого года непредвиденные траты составили 161 016 евро и основную сумму — 81 тысячу евро выделили на дополнительные рабочие места школьникам на летний период.



В апреле прошлого года дума истратила всего 11 915 евро.



И, наконец, до середины июня этого года дума под предводительством Лачплесиса потратило 54 тысяч из резервного фонда — почти все на погашение долга перед спортсменами.



В подобной ситуации результат очевиден — случись что до конца этого года, в бюджете на непредвиденные расходы остается всего 18 тыс. евро. Еще одну тысячу финансовому департаменту удалось найти дополнительно.



И не успело новое руководство думы прогреть свои кресла, как городу уже нужны непредвиденные траты, превышающие остаток резервного бюджета. Например, 36 тысяч евро на подготовку к следующим зимним олимпийским играм фигуриста Дениса Васильева. Дума обещает найти деньги.