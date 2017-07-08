Вчера, 7 июля, руководство городской думы Даугавпилса принимала делегацию Рижского самоуправления во главе в мэром столицы - Нилом Ушаковым.

Председатель самоуправления - Андрей Элксниньш, его первый заместитель - Рихард Эйгим, вице-мэры Ливия Янковская и Валерий Кононов, а также исполнительный директор думы Инга Голдберга в ходе встречи обсудили с Нилом Ушаковым возможности сотрудничества между Даугавпилсским и Рижским самоуправлениями.



Основными вопросами, которые обсуждались на встрече касались улучшения жизни даугавпилчан, возможности развития туризма, помощь Риги в развитии спорта, создании муниципальных аптек, введении карты даугавпилчанина по примеру Риги, а также совместные заграничные поездки с целью обмена опытом.



Стороны договорились о том, что в ближайшее время между Даугавписом и Ригой будет подписан меморандум о сотрудничестве.