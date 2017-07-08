Вчера, 7 июля, руководство городской думы Даугавпилса принимала делегацию Рижского самоуправления во главе в мэром столицы - Нилом Ушаковым.
Председатель самоуправления - Андрей Элксниньш, его первый заместитель - Рихард Эйгим, вице-мэры Ливия Янковская и Валерий Кононов, а также исполнительный директор думы Инга Голдберга в ходе встречи обсудили с Нилом Ушаковым возможности сотрудничества между Даугавпилсским и Рижским самоуправлениями.
Основными вопросами, которые обсуждались на встрече касались улучшения жизни даугавпилчан, возможности развития туризма, помощь Риги в развитии спорта, создании муниципальных аптек, введении карты даугавпилчанина по примеру Риги, а также совместные заграничные поездки с целью обмена опытом.
Стороны договорились о том, что в ближайшее время между Даугавписом и Ригой будет подписан меморандум о сотрудничестве.
Основными вопросами, которые обсуждались на встрече касались улучшения жизни даугавпилчан, возможности развития туризма, помощь Риги в развитии спорта, создании муниципальных аптек, введении карты даугавпилчанина по примеру Риги, а также совместные заграничные поездки с целью обмена опытом.
Стороны договорились о том, что в ближайшее время между Даугавписом и Ригой будет подписан меморандум о сотрудничестве.
Ушаков вовсе не свободен от пиара и раскрутки себя любимых, но за его словами, в большинстве случаев, стоят реальные дела. Если Элкстинь не заткнётся сам и не заткнёт Эйгима, не остановит поток этой мутной манеры обещать и ни чего не делать, Ушаков пошлёт его лесом.
Но это предполагаемое сотрудничество, с рижской думой, скорее хорошо, чем плохо. Может хоть Ушаков, притормозит это словоблудие дуэта "ЭЭ", - в противном случаи, - "Год обещает был сложным". ))
Не для того Ушаков фармил город и создавал систему взаимодействия в нём, что бы продолжать бегать высунув язык, - он теперь может смело с ленцой оттягиваться на работе, которая плавно перетекает в реалкс. ))
Может в городе будет, а может не будет - вам гадать простительно, а вот новой администрации города, нужно работать и отвечать за свои обещания и слова, без определения "может будет".
Их ни кто не тянул ввязываться в эту пошлую комедию, но коль уж сами впряглись, пусть отвечают по полной. Или вам мало "правления" Лачплесиса, когда тихой сапой превращали город в помойку, не уж-то вам хочется, что бы это делали с помпой и трескотнёй?
Я просто офигиваю ... и представляю тупого Агешина ... с его несбывшимися мечтаниями и , главное , "бесплатный" проезд автопарка Шкеле ...
))))
И все счастливы !!!
)))
Если что - спрашивайте . про море побухтим ...
Ну и про коммунальное хозяйство .. хотя у нас около 130 домов реновированно , и очередь на проекты нескончаема ....
)))
И слава Богу , мы все европейские бабки , очередной раз в Курземе выберем ...уже 130 домов реновировано ....
)))
Ну или там рижане на заброшенные школы отсосут ...
)))