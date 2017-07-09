На протяжении всей недели руководители Даугавпилсской думы проводили встречи с коллективами предприятий и учреждений самоуправления.

Участниками последней стали руководители отделов и ответственные работники Управления образования. Заместитель председателя городской Думы Ливия Янковска познакомилась с их функциями и должностными обязанностями, а также структурой Управления. Она включает 18 школ, 28 детских дошкольных учреждений, детско-юношеский центр «Яуниба» и Даугавпилсскую школу дизайна и искусства «Saules”. На содержание этого большого хозяйства из городской казны выделяются самые крупные суммы: в текущем году 45,5 млн. евро из общего бюджета в 103 млн. евро. За время обстоятельного, полуторачасового разговора коллеги обсудили широкий спектр вопросов: от результатов централизованных экзаменов и качества образования до освоения средств европейских фондов.Специалисты обратили также внимание на детей, которые нуждаются в специальном образовании и особых условиях обучения. Есть потребность в создании дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. В очереди на их получение стоят около 100 ребятишек 2015-2016 года рождения. Как подчеркнула Ливия Янковска, сейчас главное успешно подготовиться к началу нового учебного года.Руководитель Управления образования Марина Исупова, со своей стороны, напомнила, что специалистам нужна помощь в разработке концепции развития системы образования, начиная с 2018 года. В ней следует учесть демографическую ситуацию: по данным на июль общее количество учащихся 1-х и 10-х классов уменьшилось на 250 человек.В числе дискуссионных вопросов зачисление в 10-й класс слабоуспевающих учеников и финансирование классов, в которых учатся меньше 25 человек. По словам руководителя Управления образования, назрел и вопрос социальной помощи педагогам со стороны самоуправления, поэтому надо вести диалог с профсоюзом работников образования. Участники встречи сошлись во мнении о необходимости в налаживании тесных контактов, взаимном понимании и поддержке.