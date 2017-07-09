На днях провозглашены поправки к Закону о Земессардзе, которые обещают земессаргам позитивные изменения по многим пунктам закона.
Как сообщает издание Минобороны Латвии Sargs.lv, в дальнейшем солдатам резерва, поступающим на службу в Земессардзе стаж в Земессардзе будет засчитываться в их стаж несения профессиональной службы в рядах Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), чего не было ранее.
Также земессарги получат право, после прохождения соответствующего обучения, оказывать в случае необходимости расширенную первую медицинскую помощь с использованием специального оборудования и организовывать мероприятия по организации такой помощи, что в случае критической ситуации может спасти человеческие жизни.
Кроме того в дальнейшем земессаргам, досрочно разрывающим свой договор с Земессардзе, больше не нужно будет компенсировать средства, затраченные на их обучение из своего кармана. Однако действовать эта норма будет только в том случае, если договор они разрывают с целью поступить на профессиональную военную службу в НВС.
Также поправки предусматривают доплаты за выполнение земессаргами заданий, связанных с повышенным риском для их здоровью или жизнью. Например, если они занимаются разминированием.
Также, если земессарги будут исполнять свои обязанности более 30 дней в году, в конгце года им может быть выплачено пособие, соответствующее их рангу, однако не превышающее базовую месячную зарплату солдата.
Также принято решение снизить требования к кандидатам в отношении судимости, и смягчить ограничения, ранее не позволявшие ранее судимым людям стать земессаргами.
Поправки вступят в силу 19 июля. Хотя отдельные изменения в законе вступят в силу чуть позже — в октябре этого года и даже в январе 2021 года.
Также земессарги получат право, после прохождения соответствующего обучения, оказывать в случае необходимости расширенную первую медицинскую помощь с использованием специального оборудования и организовывать мероприятия по организации такой помощи, что в случае критической ситуации может спасти человеческие жизни.
Кроме того в дальнейшем земессаргам, досрочно разрывающим свой договор с Земессардзе, больше не нужно будет компенсировать средства, затраченные на их обучение из своего кармана. Однако действовать эта норма будет только в том случае, если договор они разрывают с целью поступить на профессиональную военную службу в НВС.
Также поправки предусматривают доплаты за выполнение земессаргами заданий, связанных с повышенным риском для их здоровью или жизнью. Например, если они занимаются разминированием.
Также, если земессарги будут исполнять свои обязанности более 30 дней в году, в конгце года им может быть выплачено пособие, соответствующее их рангу, однако не превышающее базовую месячную зарплату солдата.
Также принято решение снизить требования к кандидатам в отношении судимости, и смягчить ограничения, ранее не позволявшие ранее судимым людям стать земессаргами.
Поправки вступят в силу 19 июля. Хотя отдельные изменения в законе вступят в силу чуть позже — в октябре этого года и даже в январе 2021 года.
Двое у противотанковой пушки
-Ну ты в натуре,подавай снаряд.
-Я тебе что шестерка
Немецкий танк подходит ближе,танкист вылезает (все пальцы в "перстнях")
-Я в натуре не понял,мы будем воевать или как
Скажите нам те, кто додумался до подобного, - а давать оружие уголовникам, это новый тренд?
А когда уголовникам, разрешат служить в гос полиции и занимать высшие должности в государстве?
Мда, видимо я погорячился сказав, что после завершения учёбы, захочу вернуться в эту страну. Будет ли куда возвращаться, при таком-то раскладе? ))
Скажите нам те, кто додумался до подобного, - а давать оружие уголовникам, это новый тренд?
А когда уголовникам, разрешат служить в гос полиции и занимать высшие должности в государстве?
Мда, видимо я погорячился сказав, что после завершения учёбы, захочу вернуться в эту страну. Будет ли куда возвращаться, при таком-то раскладе? ))