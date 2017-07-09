На днях провозглашены поправки к Закону о Земессардзе, которые обещают земессаргам позитивные изменения по многим пунктам закона.

Как сообщает издание Минобороны Латвии Sargs.lv, в дальнейшем солдатам резерва, поступающим на службу в Земессардзе стаж в Земессардзе будет засчитываться в их стаж несения профессиональной службы в рядах Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), чего не было ранее.



Также земессарги получат право, после прохождения соответствующего обучения, оказывать в случае необходимости расширенную первую медицинскую помощь с использованием специального оборудования и организовывать мероприятия по организации такой помощи, что в случае критической ситуации может спасти человеческие жизни.



Кроме того в дальнейшем земессаргам, досрочно разрывающим свой договор с Земессардзе, больше не нужно будет компенсировать средства, затраченные на их обучение из своего кармана. Однако действовать эта норма будет только в том случае, если договор они разрывают с целью поступить на профессиональную военную службу в НВС.



Также поправки предусматривают доплаты за выполнение земессаргами заданий, связанных с повышенным риском для их здоровью или жизнью. Например, если они занимаются разминированием.



Также, если земессарги будут исполнять свои обязанности более 30 дней в году, в конгце года им может быть выплачено пособие, соответствующее их рангу, однако не превышающее базовую месячную зарплату солдата.



Также принято решение снизить требования к кандидатам в отношении судимости, и смягчить ограничения, ранее не позволявшие ранее судимым людям стать земессаргами.



Поправки вступят в силу 19 июля. Хотя отдельные изменения в законе вступят в силу чуть позже — в октябре этого года и даже в январе 2021 года.