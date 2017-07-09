Как полагают эксперты ООН, 15 стран Центральной и Восточной Европы рискуют потерять к концу века более 30-40% своего населения. Латвия, к сожалению, один из лидеров этого нехорошего процесса.

Депопуляция продолжается



По всей Европе рождаемость низка и не обеспечивает естественного воспроизводства населения, отмечают в своем недавнем исследовании специалисты из ООН. Однако в Восточной Европе ситуация усугубляется массовой экономической миграцией. С 1991 по 2016 год регион покинули 20 млн человек (данные Международного валютного фонда).



В течение следующих 13 лет процесс депопуляции продолжится, и самые большие потери понесет именно Латвия, где отток населения составит 10,4%. В Болгарии этот показатель будет равняться 9,2%, в Хорватии — 7%, на Украине и в Румынии — более 6%.



Печальная перспектива



К 2050 году население сократится больше всех в Болгарии (-23,4%), Латвии (-22,2%) и Молдавии (-18,7%). Значительное сокращение населения (более 15%) ждет также Хорватию, Литву, Польшу, Румынию, Сербию и Украину.



Большинство из этих стран будет терять население и дальше, и к концу столетия число жителей в этих государствах (Молдавия, Болгария, Польша, Албания и Латвия) уменьшится более чем на 40%.



Европа вырождается



Интересно, что ООН прогнозирует сокращение населения только в Европе. К 2100 году оно сократится с 742 млн до 653 млн человек. И все из-за низкой фертильности женщин: она составляет 1,6 ребенка на женщину, а для воспроизводства нужно 2,1 ребенка. Увы, ни одна страна ЕС до этого уровня не дотягивает и уже никогда не дотянет.



У современных европейских женщин в жизни есть более интересные и важные занятия, чем воспроизводство народонаселения, и с этим ничего сделать нельзя.



Если в некоторых странах ЕС и растет население, то только за счет миграции. Это неплохо бы помнить и латвийским борцам за улучшение демографической ситуации в стране, но обычно они этот факт оставляют без внимания.



Плохое перевешивает



Что касается миграционных процессов в Восточной Европе, то, как считает МВФ, у нее есть и позитивные стороны как для этих стран, так и для Евросоюза в целом. Мигранты шлют домой немалые средства.



Так, по подсчетам Банка Латвии, живущие за рубежом латвийцы в 2014 году послали домой около 595 млн евро, что составило примерно 2,5% от ВВП. Эти деньги, полагает МВФ, подстегивают в стране потребление и объем инвестиций, что, конечно, хорошо.



Но негативные последствия исхода населения это не перевешивает, считают эксперты. Эмиграция такого числа молодых и образованных людей ухудшает демографическую ситуацию, снижает производительность труда и замедляет экономический рост.