6 июля депутаты Даугавпилсской думы отменили принятое 3 декабря 2013 года решение об утверждении рекомендаций рабочей группы, которая изучала ситуацию на предприятии ‘Daugavpils siltumtīkli’.

Рабочая группа была создана решением предыдущего созыва Даугавпилсской городской думы. В составе рабочей группы был Юрий Зайцев, который на данный момент выполняет обязанности руководителя отдела стратегического развития и планирования ‘Daugavpils siltumtīkli’, и которому было поручено контролировать исполнение решений, принятых рабочей группой.



Одним из предложений группы было признать договор с “Latneftegaz” законным.



Решение об отмене результатов рабочей группы сейчас было утверждено, принимая во внимание также заключение Государственного контроля, в котором сказано, что после проверки не было получено уверенности, что стабильный тариф сохранится долгосрочно. В 2016 году, проверяя договоры, ревизоры Государственного контроля обнаружили множество нарушений в сфере регулирования закупок.



Решение предыдущего созыва Даугавпилсской думы, которое противоречит заключению Государственного контроля, было отменено большинством голосов.



Воздержались пять депутатов: Янис Лачплесис, Айвар Брок, Рейнис Йокст, Хелена Солдатёнока и Ингуна Кокина.