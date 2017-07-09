6 июля депутаты Даугавпилсской думы отменили принятое 3 декабря 2013 года решение об утверждении рекомендаций рабочей группы, которая изучала ситуацию на предприятии ‘Daugavpils siltumtīkli’.
Рабочая группа была создана решением предыдущего созыва Даугавпилсской городской думы. В составе рабочей группы был Юрий Зайцев, который на данный момент выполняет обязанности руководителя отдела стратегического развития и планирования ‘Daugavpils siltumtīkli’, и которому было поручено контролировать исполнение решений, принятых рабочей группой.
Одним из предложений группы было признать договор с “Latneftegaz” законным.
Решение об отмене результатов рабочей группы сейчас было утверждено, принимая во внимание также заключение Государственного контроля, в котором сказано, что после проверки не было получено уверенности, что стабильный тариф сохранится долгосрочно. В 2016 году, проверяя договоры, ревизоры Государственного контроля обнаружили множество нарушений в сфере регулирования закупок.
Решение предыдущего созыва Даугавпилсской думы, которое противоречит заключению Государственного контроля, было отменено большинством голосов.
Воздержались пять депутатов: Янис Лачплесис, Айвар Брок, Рейнис Йокст, Хелена Солдатёнока и Ингуна Кокина.
Одним из предложений группы было признать договор с “Latneftegaz” законным.
Решение об отмене результатов рабочей группы сейчас было утверждено, принимая во внимание также заключение Государственного контроля, в котором сказано, что после проверки не было получено уверенности, что стабильный тариф сохранится долгосрочно. В 2016 году, проверяя договоры, ревизоры Государственного контроля обнаружили множество нарушений в сфере регулирования закупок.
Решение предыдущего созыва Даугавпилсской думы, которое противоречит заключению Государственного контроля, было отменено большинством голосов.
Воздержались пять депутатов: Янис Лачплесис, Айвар Брок, Рейнис Йокст, Хелена Солдатёнока и Ингуна Кокина.
Ждите повышение тарифа!
Без анализа ситуации, принимать такие решения, которые приведут к не известным последствиям. А потом, с этими последствиями, будут бороться, устранять, а главное, рапортовать об этом )
Я вовсе не считаю, что "последствия" управления Лачплесиса, не нужно устранять, - нужно. Вот только, что будет в итоге такой работы, ни кто из нового состава думы, вам не скажет. Ибо ни одна промокашка, не удосужилась посмотреть, что там происходит и просчитать выхлоп, от уже их действий. Видимо, для них важно не столько добиться лучших условий функционирования теплосетей и как следствие, их тарифов, сколько обозначить движуху и проявить себя в "борьбе", да захватить его кормушки.
Аэропорт помните? Сколько копий было сломано в обвинениях лачепука, что он необоснованно транжирит в аэропорту бюджетные средства. Ну так теперь, разбазаривать в "аэропорту" средства бюджета, будут уже те, кто так самозабвенно "критиковал" его за это.
Круговорот дебилизма, в природе власти.
История звучит так: предприятие ДС для выполнения своих обязательств, покупает у частников около половины энергии... У меня нет информации о деталях, поэтому напишу лишь как вопросы, ибо не понимаю! Значит так, выходит, что у нас либо жилой фонд вырос в два раза, либо мощность ДС упала на половину, иначе совершенно не ясно, зачем нужно покупать энергию на стороне... Дальше вопросы будут вонять все больше и больше....
Итак... Откуда эти частники берут энергию? Они (а их два или три?) построили свои производящие тепло мощности, равные мощности советского проекта для города в 100 тысяч населения и значительным количеством предприятий? Подскажите, где построено это чудо энергетики! Еще вариант: они купили часть мощностей предприятия ДС (я может не в курсе просто, что ДС приватезирован). Вариант третий: часть мощностей ДС сдана в аренду этим самым частникам за три копейки на сто лет с пунктом о штрафе за досрочный разрыв аренды в 10 миллиардов. Саркастично, т.к. наиболее правдоподобно, и наиболее вонюче! Больше не хватает воображения придумать варианты, да и жизнь всегда показывала, что на самом деле все много проще, чем хитроумные схемы... В общем, кто знает - просвятите, плиз.
И еще к размышлению... Если доказать, что действия чиновников думы и ДС содержат коррупционную составляющую, как жителям оплачивать тепло??? Они там творят, что хотят, а каждый горожанин бегает с этими счетами... А в счетах штрафы за неуплату... Если с мусором горожан обманули на 1,5 млн (как мэр новый говорит), то будьте любезны перерасчет! И также с другими шарашками. Есть кто юрист? Юридически правомерно так смотреть на это? Спасибо
История звучит так: предприятие ДС для выполнения своих обязательств, покупает у частников около половины энергии... У меня нет информации о деталях, поэтому напишу лишь как вопросы, ибо не понимаю! Значит так, выходит, что у нас либо жилой фонд вырос в два раза, либо мощность ДС упала на половину, иначе совершенно не ясно, зачем нужно покупать энергию на стороне... Дальше вопросы будут вонять все больше и больше....
Итак... Откуда эти частники берут энергию? Они (а их два или три?) построили свои производящие тепло мощности, равные мощности советского проекта для города в 100 тысяч населения и значительным количеством предприятий? Подскажите, где построено это чудо энергетики! Еще вариант: они купили часть мощностей предприятия ДС (я может не в курсе просто, что ДС приватезирован). Вариант третий: часть мощностей ДС сдана в аренду этим самым частникам за три копейки на сто лет с пунктом о штрафе за досрочный разрыв аренды в 10 миллиардов. Саркастично, т.к. наиболее правдоподобно, и наиболее вонюче! Больше не хватает воображения придумать варианты, да и жизнь всегда показывала, что на самом деле все много проще, чем хитроумные схемы... В общем, кто знает - просвятите, плиз.
И еще к размышлению... Если доказать, что действия чиновников думы и ДС содержат коррупционную составляющую, как жителям оплачивать тепло??? Они там творят, что хотят, а каждый горожанин бегает с этими счетами... А в счетах штрафы за неуплату... Если с мусором горожан обманули на 1,5 млн (как мэр новый говорит), то будьте любезны перерасчет! И также с другими шарашками. Есть кто юрист? Юридически правомерно так смотреть на это? Спасибо
- всё перечисленное, вполне возможно, но пока нет в наличии самих договоров, с указанием всех аспектов, по которым можно было бы судить, какая именно схема задействована в данном случаи, - гадать можно долго и толку будет чуть.
Единственный вариант, всё это вытянуть на свет, - сами договора, показания участников и документальное обоснование сделкам. Но это проще сказать, чем сделать. (и это, явно поляна КНАБ)
К примеру, новый состав думы, это может попробовать сделать, если такой заказ у них будет от "спонсоров", ну а если на свой страхи и риск, то возможно, то могут случится новые выборы, из-за обстоятельств непреодолимой силы. )
Всё дело в том, что эта кормушка не принадлежит Лачплесису (мелковат формат), там стоят серьёзные дяди, которые посягательство на "свои кровные" могут воспринять нервно. )
Извиняюсь, что ответить на вопросы не получается, надеюсь сами понимаете, почему.