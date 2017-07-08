В минувшую пятницу в еженедельной программе "Диалог с городом" на радио "Алиса+" прозвучал наболевший вопрос о перекрестке улиц 18 новембра и Лиепаяс.
Это тот самый перекресток, через который люди перебегают, чтобы попасть в городское ПЖКХ, тот самый перекресток, на котором нет пешеходного перехода, и тот самый перекресток, проблему пешеходов на котором так долго обещал решить прежний мэр Я. Лачплесис. Накалялась ситуация и по причине регулярного дежурства в том месте дорожной полиции, которая не забывала штрафовать пешеходов, которые пытались попасть в муниципальное предприятие, пересекая четырехполосную дорогу в этом месте.
Первый вице-мэр Р. Эйгим пообещал разобраться, наконец, с этой проблемой. По его словам, он и сам не раз становился свидетелем того, как люди бегут через дорогу, чтобы попасть в ПЖКХ. Пешеходный переход там "просто напрашивается",- сказал представитель думы, и пообещал проблему решить.
Первый вице-мэр Р. Эйгим пообещал разобраться, наконец, с этой проблемой. По его словам, он и сам не раз становился свидетелем того, как люди бегут через дорогу, чтобы попасть в ПЖКХ. Пешеходный переход там "просто напрашивается",- сказал представитель думы, и пообещал проблему решить.
Другое дело, что он там не нужен!
Но садовник, ради пиара, воткнет и светофор!
Смотрю сменилась мусороуборочная фирма.Прежняя для снижения цен РЕЖЕ вывозила.Новая будет вывозить аж 2 раза в день.(как прикажет новый мэр).Расценки или аоднимут или будут скрытно дотировать из бюджета.Но обо всем мы узнаем к следующим выборам.
Демагогия-когда власть много обещает и идет на поводу т н "народа"
"По обещал", становится уже трендом "ЭЭ". Чего только они не на обещали, пока летели к креслам, чего только не по сулили, когда в них сели, но я хотел бы посмотреть, как они свё-это будет делать. И не потому, что я не уважая эту парочку, ёрничаю над их действиями (причём с удовольствием), я хочу дождаться момента, когда общий удельный вес обещаний, превратит этих пи*доболов, в политические трупы.
Плохо только то, что в городе опять орудует кодла дилетантов и пустобрехов. Лачплесис врал людям напропалую и эти занимаются тем же, при Янке город тянул на себе свору чинуш и при этих, чинуш становится только больше. Что бы догнать Лачплесиса по мутности ведения дел, "ЭЭ" осталось только начать тырить и тогда, можно сворачивать декорации и тушить свет.
Чтобы попасть в ПЖКХ - надо два квартала отмахать.Напрямую нельзя - правила такие "
Еще одни дурацкие правила - перекресток Ароду и Варшавас. Чтоб попасть в поликлинику люди должны ходить КРУГАМИ. Напрямую нельзя - ПРАВИЛА ТАКИЕ !
Нахрена нам такие дурацкие правила
Чтобы попасть в ПЖКХ - надо два квартала отмахать.Напрямую нельзя - правила такие "
Еще одни дурацкие правила - перекресток Ароду и Варшавас. Чтоб попасть в поликлинику люди должны ходить КРУГАМИ. Напрямую нельзя - ПРАВИЛА ТАКИЕ !
Нахрена нам такие дурацкие правила
А пешеходы и так обойдутся...Ну задавят одного-двух - не больше.
Пусть уворачиваются ! Да-да !!!
Причём на всех перекрёстках ...
Доколе мы будем кланяться этим машинам ?
)))
Причём на всех перекрёстках ...
Доколе мы будем кланяться этим машинам ?
)))