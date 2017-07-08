В минувшую пятницу в еженедельной программе "Диалог с городом" на радио "Алиса+" прозвучал наболевший вопрос о перекрестке улиц 18 новембра и Лиепаяс.

Это тот самый перекресток, через который люди перебегают, чтобы попасть в городское ПЖКХ, тот самый перекресток, на котором нет пешеходного перехода, и тот самый перекресток, проблему пешеходов на котором так долго обещал решить прежний мэр Я. Лачплесис. Накалялась ситуация и по причине регулярного дежурства в том месте дорожной полиции, которая не забывала штрафовать пешеходов, которые пытались попасть в муниципальное предприятие, пересекая четырехполосную дорогу в этом месте.



Первый вице-мэр Р. Эйгим пообещал разобраться, наконец, с этой проблемой. По его словам, он и сам не раз становился свидетелем того, как люди бегут через дорогу, чтобы попасть в ПЖКХ. Пешеходный переход там "просто напрашивается",- сказал представитель думы, и пообещал проблему решить.