"Мы приведем заброшенное жилье в порядок и отдадим его людям!". Такие обещания перед выборами давал горожанам теперь уже первый вице-мэр Рихард Эйгим. И, как оказалось, после выборов от своих слов он не отказывается, а, наоборот, поспешил рассказать СМИ о работе в этом направлении.

В программе "Диалог с городом" на радиостанции "Алиса+" на вопрос редакции о муниципальном жилье, первый вице-мэр ответил, что с обстановкой в этой сфере он уже ознакомился и, ситуация с жильем, по его словам, очень неплохая.



- Я увидел возможность, где мы можем сегодня найти это жилье. Могу назвать несколько объектов. Это 9-этажный дом в Ругелях, где насчитывается 100 квартир. При чем финансирование на данный момент есть, главное - работать оперативно. <...> Дом на ул. Цесу и бывшее общежитие на ул. 18 Новембра. Я ознакомился с документами по давно пустующему зданию на ул. 18 Новембра, там обозначена проблема - отсутствие парковочных мест. Разве это проблема? Значит надо селить туда того, у кого нет машин. В ближайшее время эти три объекта получат новую жизнь. Еще раз говорю - финансирование на эти нужды есть, оно выделено. Мы постараемся все привести в порядок, и я доложу горожанам, сколько квартир и кто получит",- заявил Р. Эйгим.



Напомним, что очереди на жилье в Даугавпилсе достаточно большие. Люди жалуются, что получить заветные квадратные метры - сложно и требует много времени. Другая наиболее частая жалоба - ужасное состояние муниципальных квартир, в которые, зачастую, без капремонта вселиться невозможно. Остается только надеяться, что новый состав думы решит эту проблему.