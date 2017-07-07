7 июля в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus первый вице-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим ответил на вопросы редакции и горожан.
В ходе программы обсуждались вопросы спорта, социальной и жилищной сфер, вопрос кадров в муниципальных учреждениях Даугавпилса, а также проблемы и решения вопросов городского хозяйства.
Раз такие патриоты!
Отличный бизнес ведет Рыбников, убыточный клуб, приносит нифиговую прибыль:-)
Нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРОСТО НЕТ СЛОВ!!!!!!!!
застрахуйте, мы в долю войдём.
И широким, как море потоком,
мы его чем попало зальём.
Отберём у кого-то, - что будет
и, что будет, - кому то дадим.
И гудок паровозный наверно,
для рекламы себя, возродим.
И утихнут глаголы, с укором
И умрёт, то-что было живым.
И накроет нас Слава, покровом
и не важно, покровом каким.
А стихи это не мои, я их только чуть "отрихтовал" и накарябал. )