7 июля в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus первый вице-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим ответил на вопросы редакции и горожан.

В ходе программы обсуждались вопросы спорта, социальной и жилищной сфер, вопрос кадров в муниципальных учреждениях Даугавпилса, а также проблемы и решения вопросов городского хозяйства.