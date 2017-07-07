Вчера в 12.17 пожарные выехали на вызов на ул. Малу в Даугавпилсе. В трехэтажном доме жители заметили задымление.

Прибыв на место, пожарные констатировали, что в квартире на третьем этаже в ванной комнате горят бытовые вещи. Площадь пожара 5 кв.м. Из задымленных помещений был спасен один человек. Его передали в руки медиков Неотложной медицинской помощи. Еще двое человек из соседних квартир сами обратились за медпомощью.



Огонь был потушен в 13.13. В пожаре, к сожалению, погибла женщина примерно 65 лет.