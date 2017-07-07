6 июля состоялись заседания думских комитетов, на которых были выбраны их председатели, а также их заместители.

Заместителем председателя комитета по вопросам образования и культуры Ливии Янковской стала Марьяна Евсеева-Иванова.

Председателем комитета по социальным вопросам стала Марьяна Иванова-Евсеева, ее заместителем выбран Рихард Эйгим. Также решено, что в следующем заседании примет участие руководство социальной службы.



Председателем жилищного комитета стал Михаил Лавренов, его замом - Игорь Прелатов. На ближайших собраниях планируют рассмотреть вопросы, касающиеся выделения квартир сиротам, а также оценить ситуацию с муниципальными квартирами.



Имущественный комитет возглавит Рихард Эйгим, его заместителем выбран Михаил Лавренов.