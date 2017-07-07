Вчера, 6 июля, на заседании гордумы Даугавпилса было принято решение об изменении в обязывающих правилах и создании двух новых комитетов: Комитета по развитию и Комитета городского хозяйства. Каждый комитет будет состоять из 5 человек.
Вице-мэр В. Кононов пояснил, что перед принятием решения было исследовано положение самоуправления и выслушаны мнения специалистов думы. Такие комитеты есть в других городах Латвии: Лиепае, Риге и Екабпилсе.
В каждом комитете по начальнику, заму, зам.заму! Всем машины класс люкс, не ниже, ноутбуки. Кофейный аппарат, правда один, но в каждый комитет! Иначе что они там делать будут?
Ну и зарплата не тысяча и не две, разумеется!!!
)))
Не уж то не будет? )
А зря, отставать от мирового тренда, такому опытному мэру многомиллионного города, негоже. Так ведь докатиться, что начнут относиться к Элкстиньшу, как к мэру вымирающего города.
Ну да ладно, нет-так-нет, опыт в управлении самыми большими городами, сам подскажет Элкстиньшу, какие комитеты нужны, а какие нет, что мы суёмся все к нему, - парень видимо, знает чего хочет народ. )))
(а народ, хочет комитетов, по больше и разных)