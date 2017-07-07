Первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим провёл встречу с членом Правления муниципального предприятия “Parkings D” Евгением Душкевичем.

Беседа состоялась по инициативе руководителя общества капитала самоуправления, чтобы проинформировать городскую администрацию о положении дел и узнать о перспективах дальнейшей работы. Предприятие было создано в октябре 2000 года для организации платных автостоянок в центре города и обеспечения доступности к наиболее социально- и экономически значимым объектам.



Парковочные места распределены по двум зонам: зона А охватывает территорию вокруг торгового центра “Solo” и центрального рынка. Здесь стоимость парковки составляет 0,70 евро в час. Все остальные стоянки относятся к зоне В и обходятся в 0,55 евро в час. По словам руководителя предприятия цены, а также количество парковочных мест не менялись с 2011 года. Есть ли необходимость в переменах – выяснить ещё предстоит.



Рихард Эйгим предложил также подготовить технико-экономическое обоснование по ряду других вопросов, включая возможность увеличения парковочных мест, наполняемость и эффективное использования существующих автостоянок. Евгений Душкевич сообщил об изменениях в Правилах Кабинета министров, которые предусматривают модернизацию кассовых аппаратов. На сегодня из 25 аппаратов большинство эксплуатируется 17 лет и нуждается в замене. Предприятие работает с прибылью, в дополнительном финансировании не нуждается, поэтому может провести модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Такое отношение к делу вызвало особое удовлетворение.



Обсуждение перспективного плана развития предприятия “Parkings D” запланировано на 11 июля.