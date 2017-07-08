Одной из достопримечательностей самого старого города Латвии — Лудзы — является Замковая гора и развалины почти 600 лет тому назад построенного крестоносцами замка. К сожалению, состояние сохранившихся до наших времен стен замка с каждым годом ухудшается. Самоуправление готовит масштабный проект по спасению и сохранению замка. Сейчас на Замковой горе проводятся археологические раскопки, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Сегодня Замковая гора в Лудзе является излюбленным местом отдыха горожан и гостей. Оттуда открывается великолепная панорама города. Правда, от замка Ливонского ордена, построенного крестоносцами между Большим и Малым Лудзенскими озерами, осталась лишь часть стен.



Этим летом на Лудзенской замковой горе проводятся археологические раскопки, и это можно считать еще одним шагом к реализации проекта по сохранению старинного замка.



Как рассказывает археолог предприятия ARCHEO Улдис Калейс, главная цель раскопок — «открыть» брусчатку двора у главного здания замка и установить историческое местонахождение центральных ворот и других строений замка, ведь в будущем по результатам раскопок планируется на историческом месте построить мост, соединяющий Замковую и Храмовую гору.



«Мы находимся на месте главного входа в замок. Здесь были ворота и башня. Нам надо было найти, где это все находится. Нам повезло — и с первого раза мы уже нашли старый фундамент башни и ворот»,

— рассказал археолог.



Нужно отметить, что этим летом в археологических раскопках также участвуют местные школьники. Молодые люди признают — работа хоть и тяжелая, но очень интересная.



«Лишние деньги никому не помешают, и это еще и саморазвитие, можно узнать что-то новое о своем городе, — поделился старшеклассник Михаил. — Например, что здесь были раскопки когда-то, и вообще историю этого замка»

Дмитрий же рассказал, что ему было бы интересно исследовать не только сам замок, но и легенду о туннеле, который соединяет крепость и близлежащий остров в Лудзенском Большом озере. Он добавил: работая здесь, можно не только получать деньги.



«Mне нравятся археологические работы, раскопки. Здесь можно найти кости, монеты», — отметил он.

Говоря о находках, археолог Улдис Калеис рассказывает, что пока каких-либо интересных, исторически ценных находок не было, ведь раскопки по большей части производились в том месте, где в середине прошлого века уже работали археологи. А вот на территории, где находились главные ворота и сторожевая башня, не копали — и, возможно, здесь ожидают интересные находки.



Рассуждая, как будет выглядеть Замковая гора после реализации проекта по сохранению памятника архитектуры государственного значения, представитель Лудзенской краевой думы Айвар Мейкшан отметил:



проблему сохранения крепости нужно решать срочно.

«Наше самоуправление планирует привлечь европейские деньги. В рамках этого проекта планируется консервация развалин замка, освещение замка, также планируется строительство моста, который будет соединять территорию костела с Замковой горой, отремонтируют ступеньки, которые с обеих сторон ведут на эту гору. На данный момент идут археологические исследования, которые нужны, чтобы разработать техническую документацию проекта», — отметил он.



Часть археологических работ на Лудзенской замковой горе уже завершили, брусчатка двора замка уже «отрыта» — и после реставрации ее смогут увидеть и туристы, и местные жители. Определено и местонахождение главных ворот.



Вся стоимость большого проекта по консервации и сохранению Лудзенского замка составит около 600 тысяч евро.