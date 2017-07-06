На заседании Комитета по вопросам культуры и образования в Даугавпилсской думе 6 июля депутатами был рассмотрен вопрос об избрании заместителя председателя данного Комитета в связи с заявлением Анатолия Гржибовского.

В своем заявлении А. Гржибовский обратился с просьбой освободить его от должности заместителя Ливии Янковской по причине слишком большой занятости и нагрузки.



По предложению депутатов в результате голосования заместителем была избрана Марьяна Иванова-Евсеева, за ее кандидатуру проголосовали 5 членов комитета из 7, при этом 2, представители Латгальской партии, предпочли от голосования воздержаться.