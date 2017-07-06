Прошлый год крупнейшие стационары страны завершили с внушительным оборотом и прибылью, но отдельные остаются убыточными. Из 15 крупнейших больниц страны, лишь 5 работают с убытками.
В частности, как свидетельствуют данные Lursoft, обобщенные по всем больницам Латвии, Даугавпилсская Региональная больница входит в немногочисленное количество медучреждений, которое завершило прошлый год с существенным минусом - 1 537 302 евро. По количеству долгов больница Даугавпилса разместилась на втором месте в Латвии, пропустив вперед лишь Рижскую Восточную университетскую больницу, где убытки составили 2,493 млн евро.
Предлагаем вниманию читателей данные Lursoft по обороту и прибыли/убыткам Латвийских больниц:
1. Оборот 1-й Рижской больницы в 2016 году составил 14 252 915 евро, прибыль после уплаты налогов — 36 959 евро.
2. Оборот 2-й Рижской больницы составил 5 049 841 евро. При этом больница завершила год с общими убытками на сумму 13 262 евро.
3. Оборот Детской клинической больницы составил 35 225 211 евро. Год больница закончила с 2 315 евро убытками.
4. Оборот Rīgas Dzemdību nams в прошлом году составил 7,392 млн евро, предприятие завершило год с убытками в 25 192 евро.
5. Оборот Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca в прошлом году составил 87,035 млн евро, прибыль - 10 849 евро.
6. Оборот Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - 97,372 млн евро, убытки - 2,493 млн евро.
7. Оборот ГООО "Больница травматологии и ортопедии" в прошлом году составил 12,425 млн евро. Год медучреждение закончило с прибылью в размере 482 евро.
8. Оборот Видземской больницы в прошлом году составил 12,474 млн евро, а год медучреждение завершило с прибылью в размере 951 258 евро.
9. Оборот Юрмальской больницы составил 5,235 млн евро, а прибыль - 14 093 евро.
10. Оборот Лиепайской региональной больницы в прошлом году составил 18,901 млн евро. Прошлый год стационар закончил с прибылью в 470 646 евро.
11. Оборот больницы ООО Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Вентспилс) составил 10 011 561 евро, а доход - 228 167 евро.
12. Оборот Даугавпилсской региональной больницы в прошлом году составил 22 117 111 евро, убытки - 1 537 302 евро.
13. Оборот Резекненской больницы в прошлом году составил 10,641 млн евро, год больница завершила с прибылью в размере 501 603 евро.
14. Оборот Екабпилской региональной больницы в прошлом году составил 9,401 млн евро, прибыль - 30 437 евро.
15. Оборот Елгавской городской больницы в прошлом году составил 8,731 млн евро, прибыль стационара - 47 893 евро.
Предлагаем вниманию читателей данные Lursoft по обороту и прибыли/убыткам Латвийских больниц:
1. Оборот 1-й Рижской больницы в 2016 году составил 14 252 915 евро, прибыль после уплаты налогов — 36 959 евро.
2. Оборот 2-й Рижской больницы составил 5 049 841 евро. При этом больница завершила год с общими убытками на сумму 13 262 евро.
3. Оборот Детской клинической больницы составил 35 225 211 евро. Год больница закончила с 2 315 евро убытками.
4. Оборот Rīgas Dzemdību nams в прошлом году составил 7,392 млн евро, предприятие завершило год с убытками в 25 192 евро.
5. Оборот Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca в прошлом году составил 87,035 млн евро, прибыль - 10 849 евро.
6. Оборот Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - 97,372 млн евро, убытки - 2,493 млн евро.
7. Оборот ГООО "Больница травматологии и ортопедии" в прошлом году составил 12,425 млн евро. Год медучреждение закончило с прибылью в размере 482 евро.
8. Оборот Видземской больницы в прошлом году составил 12,474 млн евро, а год медучреждение завершило с прибылью в размере 951 258 евро.
9. Оборот Юрмальской больницы составил 5,235 млн евро, а прибыль - 14 093 евро.
10. Оборот Лиепайской региональной больницы в прошлом году составил 18,901 млн евро. Прошлый год стационар закончил с прибылью в 470 646 евро.
11. Оборот больницы ООО Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Вентспилс) составил 10 011 561 евро, а доход - 228 167 евро.
12. Оборот Даугавпилсской региональной больницы в прошлом году составил 22 117 111 евро, убытки - 1 537 302 евро.
13. Оборот Резекненской больницы в прошлом году составил 10,641 млн евро, год больница завершила с прибылью в размере 501 603 евро.
14. Оборот Екабпилской региональной больницы в прошлом году составил 9,401 млн евро, прибыль - 30 437 евро.
15. Оборот Елгавской городской больницы в прошлом году составил 8,731 млн евро, прибыль стационара - 47 893 евро.
А Даугавпилс.......это что за Х******Я такая??????????!!!!!!!!!!!!!!
Только от куда взять деньги, что бы выплатить долги и, пожалуй главное, как сделать так, что бы эти долги не появлялись вновь? Уж не рассчитывает ли мэрия на то, что однажды попавшийся на "не хорошем" Здановский, сможет совершить этот подвиг?
Что-то сомнительно. )
Анита Слокенберга, бывший руководитель Рижской восточной клинической университетской больницы , будет выяснять причину долга нашей больницы
убытки этой больницы - 2,493 млн евро:))))))))))))))))))))))))))))
которые умеют зарабатывать
Только от куда взять деньги, что бы выплатить долги и, пожалуй главное, как сделать так, что бы эти долги не появлялись вновь? Уж не рассчитывает ли мэрия на то, что однажды попавшийся на "не хорошем" Здановский, сможет совершить этот подвиг?
Что-то сомнительно. )
Ах да, из людей нового состава думы. Ну тогда надо ожидать пожизненных статей для ворюг.
Эти ребята из новой думы,готовы накопать грехи прошлой думы даже там, где их ни когда не было. Но при этом, все кормушки остаются не тронутыми, проводятся конкурсы и назначаются руководители того, чего не существует в природе. ))