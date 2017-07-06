Прошлый год крупнейшие стационары страны завершили с внушительным оборотом и прибылью, но отдельные остаются убыточными. Из 15 крупнейших больниц страны, лишь 5 работают с убытками.

В частности, как свидетельствуют данные Lursoft, обобщенные по всем больницам Латвии, Даугавпилсская Региональная больница входит в немногочисленное количество медучреждений, которое завершило прошлый год с существенным минусом - 1 537 302 евро. По количеству долгов больница Даугавпилса разместилась на втором месте в Латвии, пропустив вперед лишь Рижскую Восточную университетскую больницу, где убытки составили 2,493 млн евро.



Предлагаем вниманию читателей данные Lursoft по обороту и прибыли/убыткам Латвийских больниц:



1. Оборот 1-й Рижской больницы в 2016 году составил 14 252 915 евро, прибыль после уплаты налогов — 36 959 евро.



2. Оборот 2-й Рижской больницы составил 5 049 841 евро. При этом больница завершила год с общими убытками на сумму 13 262 евро.



3. Оборот Детской клинической больницы составил 35 225 211 евро. Год больница закончила с 2 315 евро убытками .



4. Оборот Rīgas Dzemdību nams в прошлом году составил 7,392 млн евро, предприятие завершило год с убытками в 25 192 евро.



5. Оборот Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca в прошлом году составил 87,035 млн евро, прибыль - 10 849 евро.



6. Оборот Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - 97,372 млн евро, убытки - 2,493 млн евро.



7. Оборот ГООО "Больница травматологии и ортопедии" в прошлом году составил 12,425 млн евро. Год медучреждение закончило с прибылью в размере 482 евро.



8. Оборот Видземской больницы в прошлом году составил 12,474 млн евро, а год медучреждение завершило с прибылью в размере 951 258 евро.



9. Оборот Юрмальской больницы составил 5,235 млн евро, а прибыль - 14 093 евро.



10. Оборот Лиепайской региональной больницы в прошлом году составил 18,901 млн евро. Прошлый год стационар закончил с прибылью в 470 646 евро.



11. Оборот больницы ООО Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Вентспилс) составил 10 011 561 евро, а доход - 228 167 евро.



12. Оборот Даугавпилсской региональной больницы в прошлом году составил 22 117 111 евро, убытки - 1 537 302 евро.



13. Оборот Резекненской больницы в прошлом году составил 10,641 млн евро, год больница завершила с прибылью в размере 501 603 евро.



14. Оборот Екабпилской региональной больницы в прошлом году составил 9,401 млн евро, прибыль - 30 437 евро.



15. Оборот Елгавской городской больницы в прошлом году составил 8,731 млн евро, прибыль стационара - 47 893 евро.