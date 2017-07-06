Анализировать летнюю температуру этого и других годов непросто, поскольку трудно количественно оценить этот атмосферный параметр — и сложно сказать, что мы считаем началом весны. Если принимать во внимание другие индикаторы, можно сделать вывод — многое указывает на то, что первые недели этого лета — самые холодные с начала века. В то же время при оценке статистических данных столь же холодным можно признать начало лета 2004 года.

Во-первых, сложно оценить температуру воздуха в начале сезона, поскольку дата начала метеорологического лета год от года отличается. Оценивать календарный сезон не было бы до конца объективно, поскольку



летнюю погоду мы уже ждем — и иногда дожидаемся — уже в мае, что создает ощущение и субъективную оценку «лето пришло».

Очевидно холодная весна и последовавшее за ней начало лета проявили себя в среднемесячной температуре воздуха, которая в апреле, мае и июне была ниже климатической нормы — и июль тоже идет этим путем. Этот период был примерно на градус прохладнее, чем обычно. Кажется, что немного, но такого с начала века еще не было.



Не жарким лето было 2015 года, когда май и июнь оказались холоднее нормы, но тенденция в целом не была такой заметной.



Однако в этом году в Латвии 9 и 10 мая выпал снег — что делает пятый месяц 2017-го самым снежным в столетии.

Если анализировать период с 1 мая до 5 июля в разные годы, очевидны отличия. Например, в теплом 2013 году в этот период средняя температура в столице составляла +18,8 градуса, тогда как в 2017-м — +13,9 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. На неполный градус ниже температура была в 2004-м, однако в тот год в мае не выпадал снег. При этом 5 и 6 мая 2004-го в Риге был побит рекорд тепла — воздух прогрелся до +26...+27 градусов.



В этом году в Латвии еще не было 30-градусной жары — только 28 мая в Мерсрагсе зафиксировали +28,4 градуса.

Самые поздние «+30» в этом столетии были в 2012 году, 6 июля. В 2017-м таких показателей стоит ждать позже — если вообще ждать. В ближайшие 7-10 дней, по прогнозам, жары в Латвии не будет, но впереди еще вторая половина июля и август.



Еще один параметр — число дней, когда температура в Риге была +23 градуса и выше. В этом году их было девять, но в 2013-м до 5 июля — уже 32, в том числе в два из них температура превышала 30 градусов.