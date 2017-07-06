5 июля состоялась встреча первого заместителя председателя думы Рихарда Эйгима с председателем комитета развития инфраструктуры Латвийской федерации футбола Владимира Жука.
Речь шла о развитии футбольной инфраструктуры в нашем городе. На данный момент идет первая очередь проекта по реконструкции футбольного стадиона на Эспланаде. Федерация предложила городу построить в этом месте совершенно новый стадион на 5 000 мест, чтобы можно было принимать мужские и женские сборные. Это будет не только вопрос престижа, но и даст городу возможность заработать. В Латвии такого стадиона пока нет.
Еще одно предложение касалось использования даугавпилсской спортивной базы, например "Дзинтариньш", для тренировочных лагерей иностранных команд. Особенно это может заинтересовать соседние государства, которым добираться до Риги, Лиепаи и Вентспилса далеко.
Обсуждалась в ходе встречи и возможность построить футбольный манеж. Данному проекту Федерация пообещала финансовую поддержку. Рихард Эйгим и Владимир Жук также сошлись во мнении, что даугавпилсской футбольной команде пора подумать об участии в высшей лиге.
Первый вице-мэр считает, что нельзя игнорировать предоставленные возможности, переговоры с Федерацией футбола нужно продолжать, и тогда общими силами прийти к результату - созданию современной инфраструктуры в Даугавпилсе.
Еще одно предложение касалось использования даугавпилсской спортивной базы, например "Дзинтариньш", для тренировочных лагерей иностранных команд. Особенно это может заинтересовать соседние государства, которым добираться до Риги, Лиепаи и Вентспилса далеко.
Обсуждалась в ходе встречи и возможность построить футбольный манеж. Данному проекту Федерация пообещала финансовую поддержку. Рихард Эйгим и Владимир Жук также сошлись во мнении, что даугавпилсской футбольной команде пора подумать об участии в высшей лиге.
Первый вице-мэр считает, что нельзя игнорировать предоставленные возможности, переговоры с Федерацией футбола нужно продолжать, и тогда общими силами прийти к результату - созданию современной инфраструктуры в Даугавпилсе.
А чего же он лезет не в свои сани?
Странно, вопросы которые он должен решать, лежат мёртвым грузом, а Эйгим юзает по кабинетам и пытается на второстепенных аспектах, создавать видимость работы?
Алло, гараж. Вопросы спорта, это не то из насущного, что ждут от тебя и твоего напарника, жители города.
Хватит заниматься игрой на публику, займись трутень делом. Это тебе не в сейме штаны просиживать, тут или придётся работать или тебя, как и Лачплесиса, обоснованно закапают в дерьмо.
А чего же он лезет не в свои сани?
Странно, вопросы которые он должен решать, лежат мёртвым грузом, а Эйгим юзает по кабинетам и пытается на второстепенных аспектах, создавать видимость работы?
Алло, гараж. Вопросы спорта, это не то из насущного, что ждут от тебя и твоего напарника, жители города.
Хватит заниматься игрой на публику, займись трутень делом. Это тебе не в сейме штаны просиживать, тут или придётся работать или тебя, как и Лачплесиса, обоснованно закапают в дерьмо.
И это стоило столь триумфально возвращаться в городскую власть, что бы курировать спорт?
Ну это конечно на любителя, однако ожидалось, что Эйгим залечив раны, после прошлого пинка под зад, сделает нечто значимее, что тереться по кабинетам в Риге, для этого он мог от туда и не уезжать. ))
"И вообще" я сам решу куда мне идти, но когда потребуется твой совет, я извещу тебя, - "писЪменно". )
И это стоило столь триумфально возвращаться в городскую власть, что бы курировать спорт?
Ну это конечно на любителя, однако ожидалось, что Эйгим залечив раны, после прошлого пинка под зад, сделает нечто значимее, что тереться по кабинетам в Риге, для этого он мог от туда и не уезжать. ))
"И вообще" я сам решу куда мне идти, но когда потребуется твой совет, я извещу тебя, - "писЪменно". )
Разве тут есть повод, для истерики или переживаний? Не надо гнусавить пошло, ибо кто тут "обосрался", это ещё надо посмотреть.
А относительно "недоучки", думается мне, что я и тебе и детям твоим, дам фору. Ибо то-как учился(ась) ты, видно сквозь годы. Или ты закончил "кислотный университет"? ))
Ведь я тоже не против того, что бы жизнь в вашем городе, менялась к лучшему. Но если в городе будет стадион, но не будет работы или город будет продолжать утопать в дерьме, кто на этот стадион, будет ходить? У вас же из города, люди драпают, как фрицы из под Москвы, - ил оспорите?
По сему, не надо тут тошнотить хренью и путать очерёдность в злободневном. Новый состав думы обещал не столько и не только стадион, там такой список. что пахать не перепахать. А "ЭЭ" что делают?
Вот именно, свистят о намерениях и юзают по второстепенным темам.
И нет тут кислотности, есть трезвый взгляд на вещи.
Сколько поляков приезжает на спидвей?