На днях стало известно, что договор с руководителем ДРБ Рейнисом Йокстом истекает к сентябре этого года. По словам мэра Даугавпилса, с большой долей вероятности, по истечению договора больницу возглавит новый руководитель. Какую часть дохода потеряет председатель правления SIA Daugavpils reģionālā slimnīca, в случае не сохранения должности, рассказала его декларация.
По ее данным в прошлом году за работу в больнице Рейнис Йокст получил 42 696 евро. Также в статье доходов указана зарплата за работу депутатом в городской думе, куда он избирался от Латгальской партии - 2576 евро. Университет им. Страдиня за преподавательскую работу в 2016 году заплатил ему 52 евро.
Йокст задекларировал два долга общей суммой 108 452 евро. Ездит он на VW Golf 2002 года выпуска, а также владеет квартирой в Риге.
Согласно данным Lursoft, оборот Даугавпилсской региональной больницы в прошлом году составил 22 117 111 евро, убытки - 1 537 302 евро.
Для сравнения, - председатель правления Резекненской больницы Марита Зелтиня в прошлом году за работу в больнице получила 32691 евро. Данные Lursoft свидетельствуют о том, что оборот Резекненской больницы в прошлом году составил 10,641 млн евро, год больница завершила с прибылью в размере 501 603 евро.
Йокст задекларировал два долга общей суммой 108 452 евро. Ездит он на VW Golf 2002 года выпуска, а также владеет квартирой в Риге.
Согласно данным Lursoft, оборот Даугавпилсской региональной больницы в прошлом году составил 22 117 111 евро, убытки - 1 537 302 евро.
Для сравнения, - председатель правления Резекненской больницы Марита Зелтиня в прошлом году за работу в больнице получила 32691 евро. Данные Lursoft свидетельствуют о том, что оборот Резекненской больницы в прошлом году составил 10,641 млн евро, год больница завершила с прибылью в размере 501 603 евро.
Если кого-то гнать, на его место нужен не такой же, а лучше, нужен профессионал, которых в командах "ЭЭ", нет и быть не может, ибо оба фигуранта, сами дилетанты.
Город нищий, но смотрю столько к народным деньгам присосалось, не оторвать.
За одно и мэру подправить фейс, а то с такой "симметричностью", он выглядит, как только-что получивший в репу персонаж. )
Это конечно же шутка. Если мэр города, сделает хотя бы 25% от обещанного перед выборами, хрен бы с ним, как он выглядит, - вам с его лица не пить.
За одно и мэру подправить фейс, а то с такой "симметричностью", он выглядит, как только-что получивший в репу персонаж. )
Это конечно же шутка. Если мэр города, сделает хотя бы 25% от обещанного перед выборами, хрен бы с ним, как он выглядит, - вам с его лица не пить.
А внешность ,действительно не причём, это была только шутка, хотя, возможно и не очень удачная. )
Класс!!!!
Еог увольнять надо, а ему такие деньги платят!
Класс!!!!
Еог увольнять надо, а ему такие деньги платят!