7 июля 2017 года, в пятницу, в даугавпилсском парке Дубровина пройдет праздник-квест “Беларускае Купалле”. Вечером в центре города четыре часа будут звучать музыка и песни на разных языках, будут танцы и хороводы, творческие мастерские и полезная информация, плетение венков и поиск цветка счастья. Присоединяйтесь!

В разгар лета, в ночь с 6 на 7 июля, белорусы отмечают Купалье - один из древнейших праздников, посвященных солнцу и расцвету земли, любимый в народе.

В Даугавпилсе праздник белорусского Купалья стал традицией, ежегодно меняя свой формат. В этом году Центр белорусской культуры предлагает не просто большой и яркий концерт, а праздник-квест с инфоднем. Но обо всем по порядку.



В 16.00 начнется Информационный день, во время которого на большой сцене и в палатках национально-культурные центры и общества, государственные структуры будут рекламировать свои услуги, предлагать интересные занятия в мастерских и «Карусель вакансий».



В 18.00 начнется концерт «Беларускае Купалле». В программе участвуют коллективы Центра белорусской культуры - ансамбль народной песни «Купалінка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралескі», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паўлінка», а также фольклорно-хореографический ансамбль из Полоцка (Беларусь). Народные приметы и проверья, песни, танцы, хороводы – всё о праздновании самой короткой и самой волшебной ночи в году Вы узнаете на празднике Купалья. А поскольку праздник в честь летнего солнцестояния есть у многих народов, то «Беларускае Купалле» поддержали ансамбли многих национально-культурных центров и обществ Даугавпилса и Резекне. Так что, концерт обещает быть магически ярким, интернациональным.



В 18.00 стартует и квест. Чтобы найти цветок папоротника, нужно пройти несколько станций, выполнив несложные задания: сделать открытку с вытинанкой (аппликация), угадать состав целебного чая, оставить записку на дереве желаний, отгадать загадку, сложить слово-подсказку и найти место, где прячется цветок счастья. Таких станций будет пять. Старт – в инфопалатке Центра белорусской культуры, а финиш – под деревом в зарослях папоротника. Удачливых следопытов, конечно же, ждет сюрприз.



С 18.00 начнет работать творческая мастерская «Купальский венок», на которой каждый желающий сможет научиться плести венок из луговых трав и цветов, или просто собрать букетик.



Праздник-квест “Беларускае Купалле” организует даугавпилсский Центр белорусской культуры при поддержке Министерства культуры, Центра латышской культуры, общественных организаций “Patvērums “Drošā māja”, „Sadarbības platforma” и „Informācijas centrs imigrantiem”.



Сердечно приглашаем! Будем веселиться, отмечать праздник солнцеворота и искать цветок папоротника!