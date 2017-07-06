Вчера, 5 июля, в Даугавпилсской региональной больнице состоялась встреча руководства города с руководством ДРБ и ее сотрудниками.
В ходе встречи был обозначен целый ряд проблем. Это, во-первых, убытки размером в 1,5 млн евро, во-вторых, нехватка кадров.
Как пояснил депутат городской думы Айвар Здановский, резиденты в больницу идут (заинтересованность есть). Не все молодые врачи, по словам депутата, хотят уезжать за границу, но нужно создать условия для того, чтобы они могли работать на родине. Г-н Здановский сравнил зарплаты медиков в Эстонии, и в Даугавпилсе.
Как пояснил депутат городской думы Айвар Здановский, резиденты в больницу идут (заинтересованность есть). Не все молодые врачи, по словам депутата, хотят уезжать за границу, но нужно создать условия для того, чтобы они могли работать на родине. Г-н Здановский сравнил зарплаты медиков в Эстонии, и в Даугавпилсе.
- Если в Эстонии резиденты получают в среднем 1500 евро, то у нас - 440 евро. Вопрос зарплат был и остается вопросом республиканского значения. Самоуправление не может платить зарплаты врачам, оно может помочь молодым медикам квартирами для проживания, местами в детских садах для их детей, но заработная плата зависит от финансирования государственного.
Также в ходе встречи выяснилось, что сотрудники больницы обеспокоены устаревающим оборудованием (нужна срочная модернизация аппаратуры), благоустройство территории и развитие инфраструктуры. Новая дума планирует поддерживать больницу финансово. Как рассказал А. Здановский, запланированы новые крупные проекты с привлечением европейского финансирования.
Видимо, опять замаячила возможность погреть руки, ну фигуранта и понесло. Вот только если Элкстиньш будет ставить такие кадры и это при том, что сам мэр ратует за честность, - кто же такому мэру, будет верить? ))
P/s. И прежде чем сравнивать варежку с костылём, посмотрел бы, сколько в Эстонии тратят на медицину и сколько в Латвии. Сравнил блин.
Сначала Элкстиньшу надо забить болт на декларируемую им честность и поставить вора на должность, - вот тогда можно смело обращаться с подобными обращениями, создавая видимость того, что Здановский востребован электоратом и решение нового мэра хоть и мерзость, но мерзость востребованная.
Не надо забегать вперёд паровоза. ))
Видимо, опять замаячила возможность погреть руки, ну фигуранта и понесло. Вот только если Элкстиньш будет ставить такие кадры и это при том, что сам мэр ратует за честность, - кто же такому мэру, будет верить? ))
P/s. И прежде чем сравнивать варежку с костылём, посмотрел бы, сколько в Эстонии тратят на медицину и сколько в Латвии. Сравнил блин.
- то это значит , что в Эстонии страховая медицина , создана Больничная касса , которая занимается ВСЕМ здравоохранением Эстонии , а не отдельными хуторскими больницами , которые что хотят то и творят ! Например вбухивают миллионы ( которых у них нет , но банк с удовольствием даст кредит под гос. гарантию ) в строительство корпусов зданий без оборудования и персонала т.к. руководят теми больницами не ПРОФЕССИОНАЛЫ , а партийные "специалисты" ничего не понимающие в медицине , но правильно присматривающие за денежными потоками !
)))
- то это значит , что в Эстонии страховая медицина , создана Больничная касса , которая занимается ВСЕМ здравоохранением Эстонии , а не отдельными хуторскими больницами , которые что хотят то и творят ! Например вбухивают миллионы ( которых у них нет , но банк с удовольствием даст кредит под гос. гарантию ) в строительство корпусов зданий без оборудования и персонала т.к. руководят теми больницами не ПРОФЕССИОНАЛЫ , а партийные "специалисты" ничего не понимающие в медицине , но правильно присматривающие за денежными потоками !
)))
Куда платится часть соц. налога застрахованных лиц ..
Но !!! Главный ужас !!!! ГОСУДАРСТВО из БЮДЖЕТА перечисляет деньги в БЮДЖЕТ Больничной кассы за лиц ЗАСТРАХОВАННЫХ ГОСУДАРСТВОМ ( дети , пенсионеры , безработные и т.д. ) и ПАРТИЙНЫЕ функционеры даже в Рийгикогу не могут запустить ТУДА лапу !
)))
Сначала Элкстиньшу надо забить болт на декларируемую им честность и поставить вора на должность, - вот тогда можно смело обращаться с подобными обращениями, создавая видимость того, что Здановский востребован электоратом и решение нового мэра хоть и мерзость, но мерзость востребованная.
Не надо забегать вперёд паровоза. ))
Vo -vtorix, mena ne interesujet kto kogo kuda stavit, ja napisala o poradke v ginekologiceskom otdelenije, etaz Nr. 7. J anapisala o zdorovje zensin!!! I politika zdes ni pri cem. Esli vi ne ponimajete soderzanije teksta, ne nuzno kommentirovat.
Vo -vtorix, mena ne interesujet kto kogo kuda stavit, ja napisala o poradke v ginekologiceskom otdelenije, etaz Nr. 7. J anapisala o zdorovje zensin!!! I politika zdes ni pri cem. Esli vi ne ponimajete soderzanije teksta, ne nuzno kommentirovat.
Но если для вас, ворюга Здановский уважаемый, то не надо особо рассчитывать, на уважение к себе.