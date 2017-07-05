Дума нового созыва приступила к работе всего полторы недели назад, однако уже за этот короткий период наглядно видно, что работа в самоуправлении закипела.

Естественно, основное внимание сейчас приковано к работе руководства города — мэра и вице-мэров, в то же время, депутаты, избранные жителями Даугавпилса, также активно начали работу на благо горожан и улучшений в жизни города.

О первых действиях в роли депутата городской думы порталу «Наша» рассказал Игорь Прелатов.