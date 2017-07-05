На прошедшей в думе Даугавпилса пресс-конференции был актуализирован вопрос судьбы открытого бассейна в Стропах, который был приобретен прошлым созывом думы без предварительных расчетов.

Вице-мэр Валерий Кононов, отвечающий за развитие города, прокомментировал ситуацию:

- Сейчас идет процедура закупки на проектирование открытого бассейна в Стропах. Некоторое время назад декларировалось, что чаша бассейна подлежит реконструкции. Смотря документы закупки, я вижу, что предусмотрен полный демонтаж. Ввиду этого возникает вопрос — А зачем мы вообще что-то там покупали? Конечно, идея строительства бассейна не будет откинута. Она включена в план развития и работа будет продолжаться.

Продолжая тему открытого бассейна, Андрей Элксниньш добавил, что Даугавпилсская дума прошлого созыва под руководством Яниса Лачплесиса сработала в этом вопросе по принципу «Купили, громко сказали, что там будет, а ответов на вопросы как это будет и что с этим теперь делать — нет. Вышли — крикнули — заявили - не сделали. Вопросы планировалось решать по мере их поступления, то есть работа основывалась не на принципе предотвращения проблемы, а ее решению, когда уже наступает безвыходная ситуация».



Напомним, бассейн в Стропах предыдущая дума приобрела в собственность у частных лиц. Земля, на которой расположен разваленный бассейн и несколько строений, которые уже демонтированы, обошлась бюджету в 99 тысяч евро. Еще 29 тысяч было потрачено на покупку пустующего здания бывшего отеля «Paparde». Примечательно, что покупка прошла без предварительной оценки технического состояния объектов, а также расчета суммы, в которую может обойтись восстановление приобретенной недвижимости.



Уже после совершенной покупки было установлено, что все объекты, расположенные на приобретенной думой земле подлежат демонтажу. В частности, чаша бассейна полностью непригодна для эксплуатации.



Вероятно, это не единственное финансово необоснованное приобретение, решать вопрос развития которого придется новому руководству города.