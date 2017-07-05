Владелица и председатель правления швейной фабрики NEMO в Краславском крае Инга Земдега Грапе считает, что повышение минимальной заработной платы административными методами - это все равно что доить корову "до последних соков", и неважно - что будет потом.

Минимальная зарплата в 3000 евро? А почему бы и нет? Ведь только абсурдный лозунг заставит задуматься о том, что здесь что-то не в порядке, - считает предпринимательница. И поясняет свою мысль.



"Когда "Единство" перед выборами представило свою программу, в которой была обозначена цель - минимальная зарплата 450 евро и средняя зарплата в 2018 году - 1000 евро, мне это показалось довольно привлекательным. Многие предприниматели, и я в том числе, логически подумали, что экономика будет расти настолько успешно, что предприниматели смогут развиваться и с радостью платить такие зарплаты. Ура, мы только "за"!



Увы. Оказывается, что этих целей планируется достичь не путем логического развития, а более простыми методами - в административном порядке. То есть кормить корову не так, чтобы она давала больше молока, а доить до тех пор, пока не выжмешь последние соки, и неважно, сдохнет ли она в 2018 году или нет. Потому что на бумаге все будет так, как обещано.



Каждый год происходят препирательства вокруг минимальной зарплаты. Еще в прошлом году говорили о том, что минимальную зарплату нужно привязать к производительности. Сейчас об этом уже забыли, и это понятно, потому что производительность труда - очень широкое понятие, повышать ее сложно. Административными методами добиться этого невозможно - на это способны только отраслевые ассоциации и свободный рынок.



Еще сложнее это потому, что народу внушают мысль - рост минимальной зарплаты повысит их благосостояние. Но вот факты: в результате повышения в 2017 году минимальной зарплаты на 10 евро люди получили всего на 3 евро больше. Минимальная заработная плата сегодня не является не только панацей, но и представляет угрозу для бизнеса. Брутто-зарплата - это цифра, которую облагают налогами. Это не то, что люди видят в своем кошельке, и не то, во сколько работник обходится предпринимателю. Минимальная брутто-зарплата - обманный показатель, которым можно оперировать, к тому же это удобный инструмент, чтобы повысить зарплаты чиновникам.



Поэтому необходим переход от мистической брутто-зарплаты к реальным цифрам - на нетто, то есть то, что люди получают «на руки». В противном случае манипуляции с населением продолжатся, а тем, кто все это понимает, станет противно жить в этой стране и платить за этот театр.



Предприниматели! Даже если вы в настоящее время платите зарплаты в размере 400-450 евро брутто, повышение ставки минимальной зарплаты будет иметь катастрофические последствия. Поэтому не молчите!



Даже зарплата уборщицы влияет на бизнес. Затраты на одного работника в следующем году вырастут на 64 евро в месяц. Если у вас 100 работников, расходы увеличатся на 76,8 тысячи евро. Для латвийских предприятий это может стать катастрофой .



Знаю, что легче промолчать и уйти в серый сектор, как это уже сделали многие мои коллеги. Решение коалиции вынуждает нас это делать, потому что альтернативой является лишь перенос бизнеса в другую страну. Жаль только работников, которые, по сути, стали жертвами популистских манипуляций".



Для справки: ООО NEMO, швейная фабрика:



Вклад в экономику: 1 млн евро зарплат работников и 0,5 млн евро налогов.

Занято 250 работников в Латгале. 100% экспорт в Западную Европу.