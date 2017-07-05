Во второй половине недели активность атлантических циклонов в Балтийском регионе уменьшится, дожди будут редкими, в выходные дни немного потеплеет. Но улучшение погоды будет только краткосрочным.

Как сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, с завтрашнего дня интенсивность осадком будет сокращаться. Дожди пройдут только местами, преимущественно в центральных и и восточных районах страны. Будет еще довольно прохладно (+15…+19 градусов). Холодными ожидаются и ночи. Температура воздуха перед рассветом может понизиться до +4…+9 градусов, на побережье — до +10, +13 градусов.



С пятницы начнется повышение температуры до +15…+19 градусов.



Однако долгосрочные прогнозы по-прежнему не показывают наступление сухой и теплой погоды по всей Латвии. На следующей неделе балтийский регион, по всей вероятности, достигнет новый циклон с Атлантики, поэтому ожидается прохладная и дождливая погода.