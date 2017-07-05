Многие беженцы, перемещенные в балтийские государства по программе ЕС, сталкиваются с отчуждением и бедностью, вынуждены уезжать в другие страны Европы, пишет BBC.

Перемещение беженцев — головная боль ЕС, который уже втянут в «горький» спор с Польшей, Чехией и Венгрией, отказавшихся принимать мигрантов, пишет телерадиокомпания.





Эритреец Макхарена приехал в Латвию из Италии год назад. Путь в Европу он называет одиссеей — через Уганду, Эфиопию, Израиль и Египет.



Макхарена рассказал, что узнал о перемещении в Латвию за день до полета. Ему не разрешили выбрать страну самостоятельно, чему он был не очень рад.

«Много эритрейцев живут по всей Европе. Они общаются друг с другом. Все мы знаем, что в Германии власти дают квартиру и €400 на карманные расходы. Но в Латвии они ничего нам не дают — всего €139 в месяц», — поделился он.



По его словам, в Риге трудно найти в аренду однокомнатную квартиру за эти деньги и нет никаких перспектив на увеличение пособия.



«Это наши пособия, и мы не можем позволить себе платить людям больше — мы не такая страна», — заявил глава парламентской комиссии по вопросам внутренних дел Айнарс Латковскис.

«Они могут, конечно, искать работу, но согласно латвийскому законодательству, необходимо знать язык, чтобы получить работу, и на учебу обычно требуются годы», — добавил он.



Макхарена считает, что низкий уровень жизни заставляет беженцев уезжать из Латвии, как только они получают документы. Он знает многих, кто уехал из страны.



«Большинство из них не могло здесь выжить. Они не могут смириться с различием между доходами в Латвии и в Германии. Многие из них занимали деньги, чтобы добраться до Европы, и нужно отдавать долг», — заявил Макхарена, который сам заплатил контрабандистам три тысячи долларов.



В Латвии усилится внутренняя миграция, не только Рига будет жить за счет других городов, часть ее ближайших окрестностей будет расти, прогнозирует экономический эксперт банка DnB Петерис Страутиньш.



«У нас удивительная ситуация, когда в столице живет большая часть жителей… В этом смысле Ригу можно сравнить с Веной. Хотя в Риге сегодня живет людей меньше, чем в верхней исторической точке, — сказал эксперт. — Не только Рига и ее окрестности будут расти, в других регионах тоже произойдет концентрация вокруг больших городов… Скажем, в Видземе — вокруг Цесиса, Валмиеры и Смилтене… Возможно, Кулдига».



В будущем Латвии не грозит депопуляция, поскольку тут лучшее место для жизни, чем в среднем по миру, уверен экономический эксперт.



«Около 1,3 млрд человек на Земле живет в государствах, где доход на жителя больше среднего, а 6 млрд — где ниже среднего. Думаю, что разница между среднемировым и среднелатвийским уровнем доходов скорее вырастет, чем уменьшится… Здесь много мест, где практически каждый человек может найти себе тихий и зеленый уголок, куда можно уехать на выходные и где тебя никто его не видит», — продолжил он.



Страутиньш считает, что, может, и не в ближайшие 10 лет, но довольно скоро жители Латвии будут более разноцветные.



«Придет миграция из экзотических территорий — ее обеспечат финансовые процессы и развитие недвижимости. Это будет актуальная тема. Не знаю, будут ли они христианами. Тут мы и проверим утверждение, что латыши — почти индусы», — рассуждает эксперт.



«Доля транзита точно уменьшится. Уже сегодня доля транзита в ВВП — треть от той, что была в 2000-м году, было 12% — теперь 4%. Транзит не был единственной «большой идеей» развития в Латвии. И вообще, эти «большие идеи» губительны для Латвии. Теория, что Латвия станет страной банков не принесла хорошего банкам. Увлечение сельским хозяйством принесло краткосрочный эффект, но вряд ли стоит к ней теперь возвращаться. Был подъем древо— и металлообработки. Транзит сегодня приносит прибыль, но я отговариваю людей идти туда. Теперь будет развиваться что-то совсем другое», — отметил он, не уточнив, что имеется пож этим «другим».