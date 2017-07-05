На данный момент продолжается служебная проверка о выявленных нарушениях в работы полиции самоуправления. В ходе неё также планируется выяснить, не уничтожил ли начальник учреждения Владимир Гудаковский какие-либо документы, когда закрылся в своём кабинете, ослушавшись распоряжения о запрете находится на рабочем месте. Проверке подлежит и тот факт, что сотрудники Полиции самоуправления не пускали в свои помещения сотрудников Государственной полиции.
Также запланирована финансовая ревизия Полиции самоуправления, бюджет которой растёт с каждым годом и на 2017 год составляет 2,5 млн евро.
Будет выяснена и целесообразность покупок огнестрельного оружия в больших объёмах.
«Полиция самоуправления должна поменять свою стратегию и тактику. Она должна быть более открыта по отношению к горожанам, помогать им, разъяснять. Наказывать — последняя мера, которую можно позволить. Нужно также пересмотреть состав персонала Полиции самоуправления. В ближайшее время будет назначен временный исполняющий обязанности начальника учреждения, структуру ждут изменения», - сообщил председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш.
Будет выяснена и целесообразность покупок огнестрельного оружия в больших объёмах.
«Полиция самоуправления должна поменять свою стратегию и тактику. Она должна быть более открыта по отношению к горожанам, помогать им, разъяснять. Наказывать — последняя мера, которую можно позволить. Нужно также пересмотреть состав персонала Полиции самоуправления. В ближайшее время будет назначен временный исполняющий обязанности начальника учреждения, структуру ждут изменения», - сообщил председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш.
А "налимоменная папка" с компроматом, это что-то новенькое - на нобелевку потянет, видимо. )
а как же безопасность ?
"Уже третью неделю длилось пребывание Альбины в священной пещере,но ни один из пилигримов не польстился на ее прелести.Без акта с незнакомцем она не могла оставить вертеп,верблюжье одеяло кололось и местами огрубело от обильного пота,на озябших лыдках стала отрастать щетина.........."
- Это вы о ком изволите так?
- Не ни о ком, а о чём. О жизни это Архип, о жизни тех, кто так ни кем и не стал, да и не станет, с такой мерзостью в душе и с такими то мозгами."