На данный момент продолжается служебная проверка о выявленных нарушениях в работы полиции самоуправления. В ходе неё также планируется выяснить, не уничтожил ли начальник учреждения Владимир Гудаковский какие-либо документы, когда закрылся в своём кабинете, ослушавшись распоряжения о запрете находится на рабочем месте. Проверке подлежит и тот факт, что сотрудники Полиции самоуправления не пускали в свои помещения сотрудников Государственной полиции.

Также запланирована финансовая ревизия Полиции самоуправления, бюджет которой растёт с каждым годом и на 2017 год составляет 2,5 млн евро.



Будет выяснена и целесообразность покупок огнестрельного оружия в больших объёмах.



«Полиция самоуправления должна поменять свою стратегию и тактику. Она должна быть более открыта по отношению к горожанам, помогать им, разъяснять. Наказывать — последняя мера, которую можно позволить. Нужно также пересмотреть состав персонала Полиции самоуправления. В ближайшее время будет назначен временный исполняющий обязанности начальника учреждения, структуру ждут изменения», - сообщил председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш.