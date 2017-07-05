Из-за поврежденного газопровода без газа в Даугавпилсе остались 1000 квартир и 150 частных домов, сообщает пресс-служба предприятия Latvijas gāze.

Работники строительной компании Binders при проведении ремонтных работ на ул. академика Графтио, 23 повредили газопровод, в результате чего без газа остались многие горожане. Часть жителей подключили к газу вчера, остальных подключат сегодня в первой половине дня.



Расходы за устранение аварии Latvijas gāze взыщет с компании Binders.

