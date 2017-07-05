На вчерашней пресс-конференции было поднято множество тем и задано очень много актуальных вопросов новому руководству города, в том числе и касающиеся вывоза мусора в Даугавпилсе.
Как пояснил мэр А. Элксниньш, в дальнейшем вывозом мусора в нашем городе будет заниматься самоуправление своими силами. Это будет фирма SIA „AADSO”. Что касается тарифа, то по предварительным расчетам, он будет ниже, чем тот, что действует на данный момент - 7,31 евро за кубометр мусора, и составит от 6,98 до 7, 02 евро за кубометр.
Вывоз мусора, по словам мэра, муниципальное общество капитала будет реализовывать с привлечением и частных фирм, но в определенном объеме. Что это будут за фирмы, определится в ходе конкурса.
Напомним, что на оператора вывоза мусора - компанию Clean R в течение всего срока ее работы в городе непрерывно и в огромном количестве поступали жалобы от жителей на некачественное оказание услуги.
Вывоз мусора, по словам мэра, муниципальное общество капитала будет реализовывать с привлечением и частных фирм, но в определенном объеме. Что это будут за фирмы, определится в ходе конкурса.
Напомним, что на оператора вывоза мусора - компанию Clean R в течение всего срока ее работы в городе непрерывно и в огромном количестве поступали жалобы от жителей на некачественное оказание услуги.
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Значит это будет подрядчик и нанимать будет субподрядчиков ? Ну что ж ... партийцам найдутся местечки в "обществе капитала" , что бы "тереть" с реальными рабочими фирмами , организовывать конкурсы , распределять деньги жителей выигравшим ...
Или они это делать будут на общественных началах ( за зарплату депутатов ) ?
Да и с существующим договором ещё надо разобраться ... а то вдруг на эмоциях не удастся обвинить мусорщиков в том что они и делать не должны по договору ?
Подходить, подметать и вообще следить за чистотой во дворах?
Тут один блогер, очень точно высказался о том, что если во дворах грязь, и горы мусора у баков, то именно жильцы в праве это изменить, ибо именно они платят по счетам.
Попробуйте научится пользоваться, своими правами.
Может претензии не совсем по адресу были ?!
;)
Подходить, подметать и вообще следить за чистотой во дворах?
Тут один блогер, очень точно высказался о том, что если во дворах грязь, и горы мусора у баков, то именно жильцы в праве это изменить, ибо именно они платят по счетам.
Попробуйте научится пользоваться, своими правами.
Не буду я о дерьмо, марать руки, - так и запиши в редакционный журнал. ))