Сегодня утром Рихард Эйгим, заместитель председателя Даугавпилсской городской думы встретился с министром образования Латвии, Карлисом Шадурскисом.

Во время встречи г-н Шадурскис поздравил г-на Эйгима с избранием на эту должность и выразил надежду, что впредь их встречи станут регулярными и, что не менее важно, будут носить продуктивный характер.



Господин министр также назвал правильным решение большинства депутатов думы о назначении куратором сферы образования Ливию Янковскую, которая в этой области работает уже много лет и знает всю систему изнутри. Распределение полномочий между вице-мэрами по их профессиональной пригодности – грамотный и дальновидный подход к делу.



Рихард Эйгим отметил, что образование всегда было в приоритете у самоуправления, большая часть расходов в бюджете города идет на финансирование именно этой сферы. У Даугавпилса очень большие планы. Уже в этом году начнется модернизация коммуникаций и обновление материально-технических баз в шести общеобразовательных школах. Самые масштабные работы пройдут в Государственной гимназии. Параллельно будет продолжена реализация проектов по реновации других учреждений образования. Модернизация, улучшение внешнего вида и, конечно же, повышение энергоэффективности зданий в настоящий момент проходит благодаря финансированию ЕС, самоуправления и государства. Поэтому поддержка правительством новых программ и проектов и впредь очень важна для Даугавпилса.