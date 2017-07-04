Сегодня утром Рихард Эйгим, заместитель председателя Даугавпилсской городской думы встретился с министром образования Латвии, Карлисом Шадурскисом.
Во время встречи г-н Шадурскис поздравил г-на Эйгима с избранием на эту должность и выразил надежду, что впредь их встречи станут регулярными и, что не менее важно, будут носить продуктивный характер.
Господин министр также назвал правильным решение большинства депутатов думы о назначении куратором сферы образования Ливию Янковскую, которая в этой области работает уже много лет и знает всю систему изнутри. Распределение полномочий между вице-мэрами по их профессиональной пригодности – грамотный и дальновидный подход к делу.
Рихард Эйгим отметил, что образование всегда было в приоритете у самоуправления, большая часть расходов в бюджете города идет на финансирование именно этой сферы. У Даугавпилса очень большие планы. Уже в этом году начнется модернизация коммуникаций и обновление материально-технических баз в шести общеобразовательных школах. Самые масштабные работы пройдут в Государственной гимназии. Параллельно будет продолжена реализация проектов по реновации других учреждений образования. Модернизация, улучшение внешнего вида и, конечно же, повышение энергоэффективности зданий в настоящий момент проходит благодаря финансированию ЕС, самоуправления и государства. Поэтому поддержка правительством новых программ и проектов и впредь очень важна для Даугавпилса.
Господин министр также назвал правильным решение большинства депутатов думы о назначении куратором сферы образования Ливию Янковскую, которая в этой области работает уже много лет и знает всю систему изнутри. Распределение полномочий между вице-мэрами по их профессиональной пригодности – грамотный и дальновидный подход к делу.
Рихард Эйгим отметил, что образование всегда было в приоритете у самоуправления, большая часть расходов в бюджете города идет на финансирование именно этой сферы. У Даугавпилса очень большие планы. Уже в этом году начнется модернизация коммуникаций и обновление материально-технических баз в шести общеобразовательных школах. Самые масштабные работы пройдут в Государственной гимназии. Параллельно будет продолжена реализация проектов по реновации других учреждений образования. Модернизация, улучшение внешнего вида и, конечно же, повышение энергоэффективности зданий в настоящий момент проходит благодаря финансированию ЕС, самоуправления и государства. Поэтому поддержка правительством новых программ и проектов и впредь очень важна для Даугавпилса.
Если припомнить, что сделал с системой образований этот "реформатор", то можно начинать беспокоится о сфере образования в городе. Нет-нет, я вовсе не думаю, что Янковская способна на нечто подобное, что натворил Шадурскис, но по мелочам и на своём уровне и она может "отреформировать" кое-что так, что мало не покажется. И странно то, что на визит к министру, поехала не Явковская, которая курирует данную сферу, а Эйгим. Видимо, у Эйгима есть особый контакт с министром, который разорил на хер, не один десяток школ в стране.
НО, я кажется ударился в предположения, а это не продуктивно. Дождёмся судьбоносных решений Янковской и уже тогда, на основе свершённого, будем рассуждать, так почему же её поддерживает министр Шадурскис. )
Ливии нелегко будет отстаивать интересы не латышских школ и оправдывать низкий уровень образования в латышских