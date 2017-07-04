Рейнис Йокст осенью, скорее всего, покинет должность члена правления Даугавпилсской региональной больницы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр города А. Элксниньш.
По словам главы города, трудовой договор с г-ном Йокстом заканчивается в сентябре, и он не испытывает желания продлить договор с нынешним членом правления ДРБ. В качестве причины он указал отсутствие доверия данному должностному лицу. Помимо этого, мэр вспомнил и о том, как попал Р. Йокст на место руководителя больницы. Отметим, что он являлся и является до сих пор членом руководившей ранее городом Латгальской партии.
В ходе пресс-конференции мэр несколько раз подчеркнул, что не будет работать с людьми, которым не доверяет.
В ходе пресс-конференции мэр несколько раз подчеркнул, что не будет работать с людьми, которым не доверяет.
И только мантру про "17 000" через предложение повторяет ...
Главное, что бы это не приобрело системный характер, когда любое не согласие с "политикой нового состава думы", каралось бы отлучением от должности.
Помниться лачепук, частенько так и избавлялся от неугодных или, когда нужно было пристроить своих на тёплые места.
Единственное, что чуть настораживает, это формулировка "если я им не доверяю".
А вы не можете доверять или нет, пока не поработаете с человеком. Факт чьей-то принадлежности к другой партии, разве сразу уничтожает профессионализм этого человека?
Хрен на его убеждения, если человек честно работает, - то за-что его снимать?
Элкстиньшу бы не забывать, что он тоже всего лишь человек, из плоти и крови и из грехов, которыми он тоже забит под завязку. Дай ему Бог, помнить об этом, когда он будет решать судьбы людей.
Главное, что бы это не приобрело системный характер, когда любое не согласие с "политикой нового состава думы", каралось бы отлучением от должности.
Помниться лачепук, частенько так и избавлялся от неугодных или, когда нужно было пристроить своих на тёплые места.
Единственное, что чуть настораживает, это формулировка "если я им не доверяю".
А вы не можете доверять или нет, пока не поработаете с человеком. Факт чьей-то принадлежности к другой партии, разве сразу уничтожает профессионализм этого человека?
Хрен на его убеждения, если человек честно работает, - то за-что его снимать?
Элкстиньшу бы не забывать, что он тоже всего лишь человек, из плоти и крови и из грехов, которыми он тоже забит под завязку. Дай ему Бог, помнить об этом, когда он будет решать судьбы людей.
На мой взгляд, если рассуждать так-как вы , то Элкстиньш должен в точности повторять все те мерзости, что творил Лачплесис. А на хрена тогда меняли мэра? ))
На мой взгляд, если рассуждать так-как вы , то Элкстиньш должен в точности повторять все те мерзости, что творил Лачплесис. А на хрена тогда меняли мэра? ))
Это ты считаешь, что мэра поставили ты(электорат), система власти в нашей стране, может иметь другое мнение. И мнение о том, чьи интересы, прежде всего должен защищать их ставленник. Мэр, это должность зависимая, - от политического расклада в стране, от принадлежности к партии, от расстановки сил у городе, от финансового обеспечения и только в последнюю очередь, от мнения горожан. Любой мэр, кто не понимает этого и вдруг решить играть по другим правилам, долго в своём кресле не усидит.
Или пример Эйгима, тебя ни чему не научил? )