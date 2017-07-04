Ни для кого не секрет, что одним из наиболее популярных и зрелищных видов спорта в Даугавпилсе является спидвей. Его любят горожане, его всегда поддерживала городская дума. Однако, как выясняется, недостаточно.





Спортсмены обратились к новому руководству думы с просьбой о выделении дополнительных средств. Дума бы и рада помочь, но вот незадача - прежнее руководство перед выборами почти полностью опустошило денежный резерв на непредвиденные расходы, оставив там жалкие 17 тысяч.



Перед руководством города встал сложный выбор. Мэр Элксниньш на своей странице в Facebook спросил совета жителей по данному вопросу. "Друзья, в принятии решения нужна ваша помощь. Речь пойдёт о спидвее. В начале года городская дума выделила 250 000 евро данному виду спорта. На сегодня - дополнительно образовался ДОЛГ в размере 260 000 евро. В бюджете думы предыдущее руководство оставило 17 тысяч. На фото вся информация о размерах финансирования с 2007 года. Деньги нужны спортсменам срочно. Просят их выделить.".











Добавим, что даугавпилчане поделились на два лагеря: тех, кто любит спидвей и хочет, чтобы дума сделала все возможное, чтобы помочь обществу, и тех, кто считает, что это не справедливо вкладывать такие огромные средства в один вид спорта, когда и все остальные остро нуждаются в помощи.



Напомним, что вчера первый вице-мэр Рихард Эйгим встретился с представителями общества "Speedway Grand Prix of Latvija" и выслушал суть проблемы. Для того, чтобы разобраться в ситуации, пройдут дополнительные встречи и консультации, после чего будет принято решение. В период с 2007 по 2016 год самоуправление перечислило обществу "Speedway Grand Prix of Latvija" почти 3 млн. евро. В этом году на финансирование спидвея из бюджета было выделено 250 000 евро. Тем не менее, спустя полгода у общества дополнительно образовался долг в размере 260 000 евро.Спортсмены обратились к новому руководству думы с просьбой о выделении дополнительных средств. Дума бы и рада помочь, но вот незадача - прежнее руководство перед выборами почти полностью опустошило денежный резерв на непредвиденные расходы, оставив там жалкие 17 тысяч.Перед руководством города встал сложный выбор. Мэр Элксниньш на своей странице в Facebook спросил совета жителей по данному вопросу. "Друзья, в принятии решения нужна ваша помощь. Речь пойдёт о спидвее. В начале года городская дума выделила 250 000 евро данному виду спорта. На сегодня - дополнительно образовался ДОЛГ в размере 260 000 евро. В бюджете думы предыдущее руководство оставило 17 тысяч. На фото вся информация о размерах финансирования с 2007 года. Деньги нужны спортсменам срочно. Просят их выделить.".Добавим, что даугавпилчане поделились на два лагеря: тех, кто любит спидвей и хочет, чтобы дума сделала все возможное, чтобы помочь обществу, и тех, кто считает, что это не справедливо вкладывать такие огромные средства в один вид спорта, когда и все остальные остро нуждаются в помощи.Напомним, что вчера первый вице-мэр Рихард Эйгим встретился с представителями общества "Speedway Grand Prix of Latvija" и выслушал суть проблемы. Для того, чтобы разобраться в ситуации, пройдут дополнительные встречи и консультации, после чего будет принято решение.