Сегодня, 3 июня, мэр Даугавпилса А. Элксниньш встретился с епископом Даугавпилсским и Резекненским Александром и деканом Даугавпилсского округа отцом Дионисием. Новому мэру гости вручили икону „Ļauno siržu mīkstinātāja” с пожеланиями благополучия, а также подарили розы как символ чистоты и служения Богу и людям. В ходе разговора стороны пришли к мнению, что несмотря на разделение, им нужно вместе решать актуальные моральные и социальные проблемы.
Епископ Александр рассказал о реконструкции фасада Борисоглебского храма и работе над созданием духовного центра. Он выразил надежде на то, что самоуправление поддержит проекты церкви.
В свою очередь мэр Элксниньш предложил восстановить консультативный совет. Духовенство эту идею поддержало.
В свою очередь мэр Элксниньш предложил восстановить консультативный совет. Духовенство эту идею поддержало.
Сказано ведь прямо: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли".
Вот ведь традиция, твою дивизию, вроде и благополучия пожелали и тут же нагадили. )
Знаешь ли ты, рабочая лошадка новоизбранной власти, кто больше всех кричит о духовной болезни других? Правильно, это практика душевнобольных людей. Вот к примеру я уверен, что ты не больная, ты просто проплаченная прошмандовка, которая пытается таким примитивным способом, заткнуть человеку рот. ))