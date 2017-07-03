16 июля в Даугавпилсской крепости состоится большой праздник для школьников и их родителей «Мы за здоровый образ жизни!».

Вот что рассказала организатор праздника, представитель благотворительной организации Uzticības Fonds Виктория Споране-Худояна:Эти силачи не только показывают шоу, но и в процессе, со сцены, общаются с молодежью, делятся своими историями успеха, мотивируя всех вести здоровый образ жизниВ этот же день, 16 июля, одним из подарков горожанам будет концерт специального гостя Микса Дукурса, известного в республике артиста, полуфиналиста музыкального конкурса Supernova. Его творчество не оставит равнодушным никого.Хочу еще отметить, что в этой акции участвуют детские садики Даугавпилса: дети рисуют на тему здорового образа жизни, как они его представляют. Эти рисунки можно будет скоро увидеть – мы собираемся выставить их на всеобщее обозрение в каком-нибудь известном всем горожанам месте.Конечно же, когда ты молод, важно и нужно взять от жизни, сколько можешь – как говорится, когда еще, если не в молодости: ты свободен, у тебя есть возможность проводить время с друзьями, ты получаешь новые знания…Но также важно это время использовать эффективно: быть активным, участвовать в мероприятиях, где можно принести пользу не только себе, но и обществу, своей жизнью показать пример другим. Вот почему я участвую в различных благотворительных мероприятиях. Мы должны мотивировать людей, чтобы они мотивировали других – и так по цепочке. Чтобы мы, в конце концов, жили в здоровом обществе.Итак, напоминаем: 16 июля всех даугавпилчан и гостей города ждут в Крепости на потрясающем и позитивном празднике, который зарядит всех энергией и здоровьем на оставшуюся часть лета! Начало мероприятий – в 16.00.