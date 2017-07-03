Проблема вывоза мусора - одна из самых наболевших в Даугавпилсе за последние несколько лет. Горожане практически с первых дней работы нового оператора по вывозу мусора (компании Clean R) начали жаловаться на некачественное оказание данной услуги.

Даугавпилс прославился на всю страну громкими заголовками о мусорном коллапсе. Нехватка контейнеров во дворах и непродуманный график вывоза мусора привели к тому, что мусор сваливался рядом с контейнерами, при этом Clean R не брала и не берет на себя ответственность сбора того мусора, который разлетается вблизи контейнеров и растаскивается птицами. В итоге городские дворы за считанные дни превращались в свалки. Жители многократно обращались в различные СМИ города, а также к ответственным лицам города с просьбой решить проблему. Однако в ответ получали лишь обещания все наладить, либо вообще заверения в том, что на самом деле проблема надумана.



Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, "Оказывается, что количество жалоб жителей (официальные письма, электронные майлы, звонки в УКХ, ПЖКХ и муниципальную полицию - превышают ТЫСЯЧУ зафиксированных фактов. При этом в течение последних трех лет городское руководство не составило ни одного протокола на предприятие Clean R, которому было доверено заниматься вывозом бытовых отходов. При этом - в случае лишь двух нарушений город получил бы право данного оператора поменять на другого или передать функцию предприятию самоуправления".



Напомним, что договор с фирмой Clean R истек этой весной, однако она до сих пор продолжает обслуживать город. Прежнее руководство города во главе с Я. Лачплесисом перед самыми выборами обещало горожанам решить эту проблему (также, как они доблестно справлялись со всеми проблемами, по их заверениям, только на эту почему-то столько лет никак не реагировали). Почему мэр прошлое руководство думы закрывали глаза на мусорный кошмар все НЕ предвыборное время - непонятно. Жители все чаще слышали от городской власти, что проблема с мусором надуманная. Экс вице-мэр Петерис Дзалбе, с чьей легкой руки Clean R пришел "работать" в Даугавпилс, и вовсе заявил в ходе дебатов на государственном радио, что "у 95% жителей Даугавпилса проблем с мусором нет!". В результате Clean R дали отработать весь срок договора и все это, официально, без единой жалобы или протокола.



Проблему с вывозом мусора теперь приходится решать новому созыву думы, хотя по срокам она должна была быть решена еще до выборов.