30 июня мэр А. Элксниньш издал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями.
В результате в сферу ответственности первого зама председателя думы Р. Эйгима попали следующие пункты:
-управление и обслуживание имущества самоуправления;
-отчуждение, покупку и аренду имущества самоуправления;
-помощь в решении жилищных вопросов;
-хозяйственную деятельность города;
-вопросы молодежи;
-регистрацию актов гражданского состояния;
-спорт и его развитие, способствование здоровому образу жизни жителей;
-социальную сферу.
Вице-мэр В. Кононов будет отвечать за:
-вопросы развития города;
-развитие туризма;
-привлечение инвестиций и контроль за процедурой реализации проектов, связанных с городской инфраструктурой, проекты международного сотрудничества;
-благоустройство административной территории и санитарная очистка;
-организацию коммунальных услуг жителям;
-контроль за муниципальными предприятиями;
-использование находящихся в общественном пользовании лесов и воды, сохранение рыбных ресурсов и вопросы защиты окружающей среды;
-снижение уровня безработицы и вопросы занятости;
-выдачу разрешений и лицензий самоуправления на коммерческую деятельность и организацию уличной торговли.
Среди обязанностей Л. Янковской:
-образование;
-культура и сохранение культурных ценностей, развитие народного творчества;
-защита прав детей;
-сотрудничество с общественными организациями и обществами в области культуры.
-управление и обслуживание имущества самоуправления;
-отчуждение, покупку и аренду имущества самоуправления;
-помощь в решении жилищных вопросов;
-хозяйственную деятельность города;
-вопросы молодежи;
-регистрацию актов гражданского состояния;
-спорт и его развитие, способствование здоровому образу жизни жителей;
-социальную сферу.
Вице-мэр В. Кононов будет отвечать за:
-вопросы развития города;
-развитие туризма;
-привлечение инвестиций и контроль за процедурой реализации проектов, связанных с городской инфраструктурой, проекты международного сотрудничества;
-благоустройство административной территории и санитарная очистка;
-организацию коммунальных услуг жителям;
-контроль за муниципальными предприятиями;
-использование находящихся в общественном пользовании лесов и воды, сохранение рыбных ресурсов и вопросы защиты окружающей среды;
-снижение уровня безработицы и вопросы занятости;
-выдачу разрешений и лицензий самоуправления на коммерческую деятельность и организацию уличной торговли.
Среди обязанностей Л. Янковской:
-образование;
-культура и сохранение культурных ценностей, развитие народного творчества;
-защита прав детей;
-сотрудничество с общественными организациями и обществами в области культуры.
А то мэр, ещё и кресло своё задницей толком не согрел, а уже трещит по чём-зря о намерениях.
Ближе к "телу", не надо лирики, "дама и господа". )
А то мэр, ещё и кресло своё задницей толком не согрел, а уже трещит по чём-зря о намерениях.
Ближе к "телу", не надо лирики, "дама и господа". )
А то мэр, ещё и кресло своё задницей толком не согрел, а уже трещит по чём-зря о намерениях.
Ближе к "телу", не надо лирики, "дама и господа". )
Наговариваешь падла? ))
Не суетесь прошмандовка, если будет СДЕЛАНО властью дельное и полезное для людей, слова плохого от меня не будет, по радуюсь вместе с людьми.
А пока ни хрена не сделано и летят только сопли сожалений вперемежку с намерениями, да жалобы на нелёгкую судьбу во власти, пусть огребают то-что положено.
Наговариваешь падла? ))
Ибо не только не знаете "крылатых фраз" из классики литературы, но ещё и высказываете мнение, сложно совместимое с умным и взрослым человеком. Я не против ответить за свои слова, если где-то накосячу, но право слово, терпеть линейную глупость в свой адрес, не намерен.
Обидеть не входило в мои планы, лишь отобразить фактическое состояние дела.
И вы меня простите, если чем-то обидел вас.
Ибо не только не знаете "крылатых фраз" из классики литературы, но ещё и высказываете мнение, сложно совместимое с умным и взрослым человеком. Я не против ответить за свои слова, если где-то накосячу, но право слово, терпеть линейную глупость в свой адрес, не намерен.
Обидеть не входило в мои планы, лишь отобразить фактическое состояние дела.
И вы меня простите, если чем-то обидел вас.
С уважением к Вам.
Хорошего продолжения дня.
С уважением к Вам.
Хорошего продолжения дня.
И хуже может быть и ни чего хорошо, пока, я не вижу. Два заштатных управленца, привыкшие в многословии изображать деятельность, пришли к власти, - чего же тут хорошего?
А за Элкстиньша и его способность ответить за себя, - так кто же против, кто ему не даёт отвечать за себя?
И вам доброго дня.