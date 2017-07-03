30 июня мэр А. Элксниньш издал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями.

 В результате в сферу ответственности первого зама председателя думы Р. Эйгима попали следующие пункты:

-управление и обслуживание имущества самоуправления;
-отчуждение, покупку и аренду имущества самоуправления;
-помощь в решении жилищных вопросов;
-хозяйственную деятельность города;
-вопросы молодежи;
-регистрацию актов гражданского состояния;
-спорт и его развитие, способствование здоровому образу жизни жителей;
-социальную сферу.

Вице-мэр В. Кононов будет отвечать за:

-вопросы развития города;
-развитие туризма;
-привлечение инвестиций и контроль за процедурой реализации проектов, связанных с городской инфраструктурой, проекты международного сотрудничества;
-благоустройство административной территории и санитарная очистка;
-организацию коммунальных услуг жителям;
-контроль за муниципальными предприятиями;
-использование находящихся в общественном пользовании лесов и воды, сохранение рыбных ресурсов и вопросы защиты окружающей среды;
-снижение уровня безработицы и вопросы занятости;
-выдачу разрешений и лицензий самоуправления на коммерческую деятельность и организацию уличной торговли.

Среди обязанностей Л. Янковской:

-образование;
-культура и сохранение культурных ценностей, развитие народного творчества;
-защита прав детей;
-сотрудничество с общественными организациями и обществами в области культуры.