30 июня мэр А. Элксниньш издал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями.



В результате в сферу ответственности первого зама председателя думы Р. Эйгима попали следующие пункты:



-управление и обслуживание имущества самоуправления;

-отчуждение, покупку и аренду имущества самоуправления;

-помощь в решении жилищных вопросов;

-хозяйственную деятельность города;

-вопросы молодежи;

-регистрацию актов гражданского состояния;

-спорт и его развитие, способствование здоровому образу жизни жителей;

-социальную сферу.



Вице-мэр В. Кононов будет отвечать за:



-вопросы развития города;

-развитие туризма;

-привлечение инвестиций и контроль за процедурой реализации проектов, связанных с городской инфраструктурой, проекты международного сотрудничества;

-благоустройство административной территории и санитарная очистка;

-организацию коммунальных услуг жителям;

-контроль за муниципальными предприятиями;

-использование находящихся в общественном пользовании лесов и воды, сохранение рыбных ресурсов и вопросы защиты окружающей среды;

-снижение уровня безработицы и вопросы занятости;

-выдачу разрешений и лицензий самоуправления на коммерческую деятельность и организацию уличной торговли.



Среди обязанностей Л. Янковской:



-образование;

-культура и сохранение культурных ценностей, развитие народного творчества;

-защита прав детей;

-сотрудничество с общественными организациями и обществами в области культуры.