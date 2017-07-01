Новое руководство Даугавпилсской думы планирует просчитать возможность и выгоду от возвращения мощностей предприятия "Даугавпилсские теплосети" от частных фирм предприятию самоуправления. Об этом в пятницу в эфире программы "Диалог с городом" на радио "Алиса+" заявил новый мэр города Андрей Элксниньш.
"Руководитель предприятия ("Даугавпилсские теплосети") признал, что если убрать частников, которых завело предыдущее руководство городской думы, то тариф повысится на 6,8%. Т.е. все это время теплосети самостоятельно не развивались, а покупали услугу у третьих лиц. И сегодня в один момент чтобы отказаться от них, надо просчитать детально экономическую выгоду, и на сколько самоуправление может само своими мощностями заменить поставленную ими теплоэнергию. Конечно, это вопрос развития "Теплосетей".
Мы уже встречались с разного рода представителями из министерств, как можно привлечь финансирование на "Теплосети", для того, чтобы предприятие развивалось самостоятельно, чтобы отказаться от частников, найти альтернативу. В этом направлении мы продолжим работать, даны первые указания о необходимости эти просчеты провести.
Вопрос законности схем "Латнефтегаза", "Цефус" остается в распорядке дня и, вероятно, в ближайшее время мы в думе этот вопрос в том числе рассмотрим. <...> Во всяком случае договор с "Латнефтегазом" предыдущее руководство, по мнению Бюро по закупкам, заключило незаконно, обеспечив частников сверхприбылями, которые, как мы видели во время предвыборной кампании, уходили на Кипр, на оффшорные счета друзей мэра."- рассказал А. Элксниньш.
Напомним, что перед выборами тема тарифов на тепло в Даугавпилсе освещалась неоднократно. Разные СМИ подавали информацию под совершенно разными углами, подчас манипулируя цифрами в выгодную для поддерживаемого кандидата в мэры сторону, чем окончательно запутали многих жителей города. Однако получая счета за отопление каждый сам видел, насколько стоимость теплоэнергии для него низка или высока.
Мы уже встречались с разного рода представителями из министерств, как можно привлечь финансирование на "Теплосети", для того, чтобы предприятие развивалось самостоятельно, чтобы отказаться от частников, найти альтернативу. В этом направлении мы продолжим работать, даны первые указания о необходимости эти просчеты провести.
Вопрос законности схем "Латнефтегаза", "Цефус" остается в распорядке дня и, вероятно, в ближайшее время мы в думе этот вопрос в том числе рассмотрим. <...> Во всяком случае договор с "Латнефтегазом" предыдущее руководство, по мнению Бюро по закупкам, заключило незаконно, обеспечив частников сверхприбылями, которые, как мы видели во время предвыборной кампании, уходили на Кипр, на оффшорные счета друзей мэра."- рассказал А. Элксниньш.
Напомним, что перед выборами тема тарифов на тепло в Даугавпилсе освещалась неоднократно. Разные СМИ подавали информацию под совершенно разными углами, подчас манипулируя цифрами в выгодную для поддерживаемого кандидата в мэры сторону, чем окончательно запутали многих жителей города. Однако получая счета за отопление каждый сам видел, насколько стоимость теплоэнергии для него низка или высока.
Если не считать возможность Думе устанавливать любые цены , после того как прекратятся конкурсные закупки и можно будет установить произвольную "политическую" цену .
Уже на стадии обсуждения предполагается повышение цены минимум на 6,8% ... но это так ... пока цветочки что бы не пугать обывателя !
дилетантам приказать "организовать" !!!
Только законно ли вообще САМОУПРАВЛЕНИЯМ бизнесом заниматься и их ли это дело - партийный "бизнес" ?!
Только кончится всё это повышением тарифов т.к.им эффективность производства безразлична потому что . своих однопартийцев после каждых выборов устраивать на работу надо будет , ну а тарифы "победители" обеспечат какие надо !
Если так пойдёт и дальше, скоро будем читать о мечтах, намерениях и планах всего нового состава думы.
Если за этим не последуют реальные действия, лачик-чпок, будет казаться "деятельным управленцем". ))
Если так пойдёт и дальше, скоро будем читать о мечтах, намерениях и планах всего нового состава думы.
Если за этим не последуют реальные действия, лачик-чпок, будет казаться "деятельным управленцем". ))