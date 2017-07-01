Новое руководство Даугавпилсской думы планирует просчитать возможность и выгоду от возвращения мощностей предприятия "Даугавпилсские теплосети" от частных фирм предприятию самоуправления. Об этом в пятницу в эфире программы "Диалог с городом" на радио "Алиса+" заявил новый мэр города Андрей Элксниньш.

"Руководитель предприятия ("Даугавпилсские теплосети") признал, что если убрать частников, которых завело предыдущее руководство городской думы, то тариф повысится на 6,8%. Т.е. все это время теплосети самостоятельно не развивались, а покупали услугу у третьих лиц. И сегодня в один момент чтобы отказаться от них, надо просчитать детально экономическую выгоду, и на сколько самоуправление может само своими мощностями заменить поставленную ими теплоэнергию. Конечно, это вопрос развития "Теплосетей".



Мы уже встречались с разного рода представителями из министерств, как можно привлечь финансирование на "Теплосети", для того, чтобы предприятие развивалось самостоятельно, чтобы отказаться от частников, найти альтернативу. В этом направлении мы продолжим работать, даны первые указания о необходимости эти просчеты провести.



Вопрос законности схем "Латнефтегаза", "Цефус" остается в распорядке дня и, вероятно, в ближайшее время мы в думе этот вопрос в том числе рассмотрим. <...> Во всяком случае договор с "Латнефтегазом" предыдущее руководство, по мнению Бюро по закупкам, заключило незаконно, обеспечив частников сверхприбылями, которые, как мы видели во время предвыборной кампании, уходили на Кипр, на оффшорные счета друзей мэра."- рассказал А. Элксниньш.



Напомним, что перед выборами тема тарифов на тепло в Даугавпилсе освещалась неоднократно. Разные СМИ подавали информацию под совершенно разными углами, подчас манипулируя цифрами в выгодную для поддерживаемого кандидата в мэры сторону, чем окончательно запутали многих жителей города. Однако получая счета за отопление каждый сам видел, насколько стоимость теплоэнергии для него низка или высока.