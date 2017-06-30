До 14 июля продлен конкурс по предоставлению услуг общественного транспорта на десяти региональных маршрутах. Если у большей части перевозчиков договоры с Дирекцией автотранспорта заключены до 2021 года, то у части перевозчиков Латгалии и Земгале срок договора истекают уже в этом году. Однако выполнить условия способны не все компании – некоторым из них придется уйти с рынка, рассказывает Латвийское радио 4.

До сих пор перевозчики оказывают услуги на основании отличающихся договоров, заключенных в разные времена и на разных условиях. Некоторые автобусные парки заключали договоры еще с бывшими районными советами без конкурса и без каких-либо требований к качеству.



У части перевозчиков, работающих в Латгальском и Земгальком краях, договора заканчиваются в этом году. И чтобы продолжить предпринимательскую деятельность, нужно выиграть объявленный Дирекция автотранспорта конкурс, где перевозчикам выдвинуты более жесткие требования в отношении комфорта и безопасности используемых транспортных средств.



«До этого в Латгальском и Земгальском регионе не было практики на местные маршруты устраивать конкурсы. Предприятия не соревновались между собой, конкуренции практически не существовало. Недавно процедура конкурсов была проведена в Курземском регионе. И сейчас там качество услуг перевозки пассажиров существенно выше, чем в других регионах», - говорит о переменах председатель правления Дирекции автотранспорта Кристиан Годиньш.



Он утверждает – требования к качеству услуг вполне выполнимы:



«Автобусы не должны быть старше 25 лет, а возраст автопарка не должен превышать 20 лет. Температура в салоне транспортного средства – от 16 до 24 градусов. Десятая часть автобусов парка должны быть оборудованы для людей с особенными потребностями, объявление остановок должно осуществляться с помощью аудио- и визуальной системы».



Но не все региональные перевозчики готовы к таким переменам. Руководитель Мадонского автобусного парка Madonas ceļu būve Андриса Сакне заявил, что скорей всего предприятию придется уйти из бизнеса .



«Нас волнуют технические требования к автобусам, мы их не можем выполнить. И поэтому решили в конкурсе не участвовать», - рассказывает Андрис Сакне



«Сейчас у нас из 40 автобусов половина соответствует требованиям конкурса. И еще 20 автобусов нам нужно покупать. Поскольку конкурс только на 3 года, возможности кредитования сразу отпадают. И такие требования, как обогрев автобусов зимой, кондиционер летом, объявление остановок с помощью аудио- и визуальной системы - мы не можем осуществлять», - пояснил предприниматель.



В свою очередь руководитель не большого авто транспортного предприятия в Лудзе Гунтар Лосевич ищет возможности не только участвовать в конкурсе, но остаться в бизнесе и развиваться.



«Я предполагаю, что один или два конкурента у нас будут, поскольку есть такие перевозчики, которые хотят понемногу завоевать этот рынок», - уверен Гунтар Лосевич. Правда, говорит он, хотелось бы, чтобы договор был более долгим, поскольку за три года окупить вложенные средства – нереально.



В Резекненском автопарке ситуация более оптимистичная, ведь здесь в последние годы автопарк обновлялся регулярно, предприятие дополнительно к регулярным пассажирским перевозкам занималась и туристическим бизнесом, организовало несколько международных маршрутов в Россию.



«Конкуренция растет, она неизбежна…. В ближайшие годы мы ежегодно будет выделять средства на обновление транспорта», - рассказывает руководитель предприятия Светлана Смуле, примечая, что хотя требования к качеству обоснованы, государству все же нужно оберегать и помогать малым и средним коммерсантам.



Заявки на участие в объявленном Транспортной дирекцией конкурсе региональные перевозчики могут подать до 14 июля. С теми предприятиями, которые выиграют конкурс, договор будет заключен до 2030 года.