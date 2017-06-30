С 24 июня по 2 июля в Могилеве (Беларусь) проходит XXII Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа». Участвовать в этом событие получили приглашение коллективы Даугавпилсского ЦЛК камерный оркестр под управлением А. Брока и смешанный хор «Даугава» (рук. Евгений Устинсков).

Сотрудничество с белорусскими коллегами происходит в этом году второй раз – в январе на Даугавпилсском фестивале «Серебряные колокола» было осуществлено совместное премьерное исполнение кантат «Agnus Dei» (комопозитор Ренатс Цвечковскис) и «DNP» (композитор Евгений Устинсков). В Могилеве эти кантаты прозвучат вновь в совместном исполнении латышских, белорусских и украинских музыкантов. Сольные партии будут исполнять студент Даугавпилсского университета Сандис Улпе и заслуженная артистка Украины Елена Ширяева. Концерт состоится 2 июля в костеле Успения Пресвятой Девы Марии. Помимо кантат на концерте в исполнении даугавпилсских коллективов также прозвучит латышская и европейская духовная музыка.

Следует отметить, что ранее Даугавпилсский хор «Даугава» становился обладателем Гран При Могилевского фестиваля «Магутны Божа».