На международной регате «Янтарные вёсла» в Тракае, походившей с 23 по 25 июня латвийские гребцы собрали коллекцию наград. В том числе на пьедестале отметились даугавпилчане. Ольга Свирская первенствовала в классе одиночек-легковесов. На второй день О. Свирская в паре с Эльзой Гулбе взяли «серебро».

Ранее в Юрмале проходил чемпионат Латвии по академической гребле среди юниоров «А». Экипажи Даугавпилса смогли завоевать 7 медалей.



В распашных двойках первенствовали Ровоам Гаврилов/Евгений Бобылев и Диана Булаша/Эвита Францкевич. Также на пьедестал въехали Лига Парфен/Кристине Юкша (2 место) и Ростислав Белов/Артур Шкутанс (3 место).

