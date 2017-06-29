Как сообщает сайт самоуправления, 10 июля первый заместитель руководителя Даугавпилсской думы Рихард Эйгим проведет первый личный прием с жителями Даугавпилса по частным вопросам.

В течение трех часов, с 14 до 17 часов, у каждого, кто предварительно запишется на прием, будет возможность обратиться с личным вопросом и высказать свою проблему вице-мэру Рихарду Эйгиму.



Записаться на прием можно 7 июля в Информационном бюро Даугавпилсской думы по адресу Кр.Валдемара, 1 (на первом этаже) или позвонив по телефонам 654 04344, 654 04399.