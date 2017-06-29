Как сообщает сайт самоуправления, 10 июля первый заместитель руководителя Даугавпилсской думы Рихард Эйгим проведет первый личный прием с жителями Даугавпилса по частным вопросам.
В течение трех часов, с 14 до 17 часов, у каждого, кто предварительно запишется на прием, будет возможность обратиться с личным вопросом и высказать свою проблему вице-мэру Рихарду Эйгиму.
Записаться на прием можно 7 июля в Информационном бюро Даугавпилсской думы по адресу Кр.Валдемара, 1 (на первом этаже) или позвонив по телефонам 654 04344, 654 04399.
Записаться на прием можно 7 июля в Информационном бюро Даугавпилсской думы по адресу Кр.Валдемара, 1 (на первом этаже) или позвонив по телефонам 654 04344, 654 04399.
- "зпись-день, пропись-день и выпись-день". )
С началом трудовой деятельности вас, гражданин Эйгим.
Как вы осмотрительно, не стали претендовать на должность мэра, - видимо ещё свежи воспоминания. ))
- "зпись-день, пропись-день и выпись-день". )
С началом трудовой деятельности вас, гражданин Эйгим.
Как вы осмотрительно, не стали претендовать на должность мэра, - видимо ещё свежи воспоминания. ))
Кур ес виню эсу апмелоис, вай кур ту самеклеи номеноюму?
Вар падомат, как есу издомаис факту, ка Эйгиму измета на мэра амата, ун тагат тиражею то.
Пирмс мединат кадам ко айзрадит, паскатиес уз севи "не майта". Аклати рунают, диезин вай ман варету пишут каду претликумигу дарбибу, бет тев куце ган. Атцериес то, кад накам рейз, мединаси спиест но севис савус судус".
Ну вот, как то так, многоуважаемая "pati aizver savu muti maita". ))
а к вице - мэру записываются с вопросами по конкретным городским проблемам
вопрос остается открытым - как мэр города распределил обязанности, сферы ответственности между 3 вице- мэрами?
с какими проблемами можно идти к Рихарду 7
Если Элкснинш не имеет опыта руководителя, то Янковская и Эйгим могли бы ему подсказать
Бесполезная затея!!!